Kreisliga A & B Remscheid: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

Kreisliga A Remscheid



BV Burscheid

Trainer: Maximilian Kratz, Sebastian Kratz

Zugänge: Ramazan Karacaer (TG Hilgen), Sergej Arnbrecht (TG Hilgen)

Abgänge: keine



BV Remscheid

Trainer: Ramazan Dagdas

Zugänge: Nurettin Fidanci (Reaktiviert), Sven Genzke (Reaktiviert)

Abgänge: Orlando Paulo Samuel (TuRa Remscheid-Süd), Mohamed Cisse (VfB Marathon Remscheid), Deniz Aliogullari (TuRa Pohlhausen)



Dabringhauser TV II

Trainer: Björn Weber

Zugänge: Yannick Weber (SV Altenberg 1948), Gabriel Engers (Reaktiviert), Nils Niklas Pannack (SV 09/35 Wermelskirchen II), Muhammad Soumare (Dabringhauser TV II), Mark John Lawton (SpVg Linderhausen), Noah Brandherm (SV Refrath/Frankenforst 1926)

Abgänge: Christian Temme (Unbekannt), Muhammad Soumare (Dabringhauser TV II)



FC Remscheid II

Trainer: Serdar Üyüklüer

Zugänge: Amin Bahaddou (SG Hackenberg)

Abgänge: Shunsuke Takahashi (VfL Jüchen-Garzweiler), Louis Alexander van Zanten (), Abdoul Morou (SSV Germania Wuppertal), Louis Alexander van Zanten (FC Viktoria Doveren), Alessandro Giuseppe Costanzo (TuRa Pohlhausen), Paul Frederik Berg (SSV Bergisch Born II), Melih Altunbas (1. SpVgg Remscheid), Riza Can Hanay (Hastener TV), Jesin Zahar (Hastener TV II), Moritz Felix Schmalbein (VfL Gennebreck), Marvin Zipperling (SSV Dhünn)



Hastener TV

Trainer: Serkan Hacisalihoglu

Zugänge: Noah Kraushaar (SG Hackenberg), Riza Can Hanay (FC Remscheid II), Olaf Kampe (Hastener TV)

Abgänge: Tom Brosche (Pausiert), Andreas Döhler (SSV Bergisch Born III), Borisav Mitrovic (FK Jugoslavija Wuppertal), Marcel Zimmermann (ESV Olympia Köln), Giuseppe Zizzi (Pause), Olaf Kampe (Hastener TV), Umutcan Acet (Rücktritt), Maurice Hammerschmidt (Rücktritt), Majd Ballag (Hastener TV II), Luca Fischer (Pausiert), Justin Katona (Abgang), Christian Picard (TuRa Pohlhausen)



SC 08 Radevormwald

Trainer: Zeljko Nikolic

Zugänge: Jonas Wagenpfeil (SV 09/35 Wermelskirchen), Zeljko Nikolic (SV 09/35 Wermelskirchen), Jan Keller (Reaktiviert), Ali Eren Eryürük (SV 09/35 Wermelskirchen), Jo Christopher Klein (SC 08 Radevormwald II), Fatih Yamak (Reaktiviert), Nick Samuel Galling (TV Gut Heil Herbeck), Sajjad Al Yoyohajiah (SC 08 Radevormwald II)

Abgänge: Yannik Prahl (SC Obersprockhövel), Malte Bengt Rösler (SC 08 Radevormwald II), Fatih Yamak (Karriereende), Zdenko Kosanovic (Vereinslos)



SC Ayyildiz Remscheid II

Trainer: Musa ?eno?lu, Erdal Sürmeli

Zugänge: Muhammed Sen (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Joao Charles Teixeira Dos Santos (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Soufian Tissoudali (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Boris Elenov Yankov (1. SpVgg Remscheid), Jasin Aharchi (TuS Stockum), Muhammed Akbulut (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Cagatay Urtekin (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Tolunay Kücükodabasi (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Kevin Coco Perez (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Berkan Yildirim (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Servet Güler (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Cagatay Urtekin (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Ahmet Can Büyükodabasi (1. SpVgg Remscheid), Samet Özdemir (Hastener TV II)



SC Heide Hückeswagen

Trainer: Normen Kirschsieper, Werner Beginn

Zugänge: Karim Achour (FV Wiehl 2000)

Abgänge: Fabian Uthoff (Karriereende), Christian Mach (SC Heide Hückeswagen II), Kolja Kindel (Karriereende), Dark Hild (SC Heide Hückeswagen II), Mats-Ole Sperling (Karriereende), Jassin Imaankaf (VfR Wipperfürth 1914)



SG Hackenberg

Trainer: Matthias Winkler

Zugänge: Sebastian Weber (SV 09/35 Wermelskirchen), Abdulvehab Dubravic (SG Fortuna 95)

Abgänge: Amin Bahaddou (FC Remscheid II)



SSV Bergisch Born II

Trainer: Marvin Plott

Zugänge: Hasan Ceylan (SSV Bergisch Born III), Paul Frederik Berg (FC Remscheid II), Ricardo Bizarro Costa (Vereinslos)

Abgänge: Endrit Vishi (FC Kosova Düsseldorf), Robin Dowald (SSV Bergisch Born), Carmelo Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen), Yaser El Qualichki Zemmou (TuRa Remscheid-Süd)



SSV Bergisch Born III

Trainer: Holger Dieckmann

Zugänge: Andreas Döhler (Hastener TV), Gökhan Duvan (Hastener TV II), Nico Strzys (TuSpo Dahlhausen), Daniel Hennig (Hastener TV), Milad Kilko (1. SpVgg Remscheid), Andreas Döhler (Hastener TV II), Emirhan Duvan (Hastener TV II)

Abgänge: Hasan Ceylan (SSV Bergisch Born II), Rene Seifert (Babypause), Lukas Siegmund (Studium ), Daniel Friesel (Unbekannt ), Yannick Eckert (TS Struck)



SV 09/35 Wermelskirchen II

Trainer: Fritz Schmitz

Zugänge: Carmelo Salpetro (SSV Bergisch Born), Aaron Jeremiah Lederle (Dabringhauser TV), Yannick Klüppelberg (SV 09/35 Wermelskirchen), Kevin Tornambe (interner Wechsel), Leo Müßener (eigene Jugend)

Abgänge: Nils Niklas Pannack (Dabringhauser TV II), Stefano Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen), Felix Lederer (pausiert), Henrik Geis (Pausiert)



TG Hilgen

Trainer: Oliver Heesen, Mickel Enver Heller

Zugänge: keine

Abgänge: Ramazan Karacaer (BV Burscheid), Sergej Arnbrecht (BV Burscheid)



TG Hilgen II

Trainer: Andreas Herweg, Mark Bros

Zugänge: Max Esgen (VfB Marathon Remscheid)

Abgänge: keine



TuRa Remscheid-Süd

Trainer: Marc-Daniel Ostermann

Zugänge: Talha Sarikaya (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Francesco Rolla (VfR Bachem 1932), Orlando Paulo Samuel (BV Remscheid), Gjon Cakolli (Türkiyemspor Remscheid), Bryan Miguel Arcanjo (KF Murlani (Kosovo) ), Rexhep Sogojeva (DV Solingen), Christopher Czerwinski (Reaktiviert), Boubacar Balde (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Martin Klafflsberger (Cronenberger SC), Alessio Bisignano (FC Remscheid), Yaser El Qualichki Zemmou (SSV Bergisch Born II), Marco Carone (Dabringhauser TV), Pietro Lilliu (Dabringhauser TV)

Abgänge: Serkan Hacisalihoglu (Rücktritt), Maximilian Spataro (Vereinslos ), Alberto-Salvatore Cacciola (Pausiert (Verletzung)), Dominik Lang (Pausiert )



VfB Marathon Remscheid

Trainer: Dominik Müller

Zugänge: Marian Hohmann (Reaktiviert), Cedrik Alexander Wetzel (Hastener TV), Carlo Farella (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Fabrice Tchouta Nkamdoum (SV Grün-Weiss Eimsbüttel II), Pascal Jerome Urban (TuRa Pohlhausen), Max Esgen (SSV Dhünn), Robin Achim Gödde (Reaktiviert), Mohamed Cisse (BV Remscheid), Bernd Seidler (Präsident), Nino Makowski (Reaktiviert), Ahmet Adibelli (TS Struck)

Abgänge: Max Esgen (TG Hilgen II)

Kreisliga B Remscheid, Gruppe 1



1. FC Klausen

Trainer: Waldemar Kossack, Adam Przybyla

Zugänge: Björn Beutin (SV Heckinghausen), Janek Fries (SV Heckinghausen), Sven Wagner (vereinslos), Florian Georg (TSV Beyenburg II), Mike Gorgon (unbekannt), Daniel Gałach (unbekannt), Dawid Puchowski (unbekannt), Tolga Cevik (Türkiyemspor Remscheid), Jakub Budz (vereinslos), Damian Chrominski (vereinslos), Patryk Beeg (vereinslos), Dawid Soukop (vereinslos), Dominik Mroz (vereinslos), Mohamed Bah (vereinslos), Lukasz Mateusz Papierzynski (RSV Hückeswagen III), Adrian Dariusz Arent (RSV Hückeswagen III)

Abgänge: keine



BV Remscheid II

Trainer: Said Lakraa

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hastener TV II

Trainer: Benjamin Er

Zugänge: Hakan Ünal (1. SpVgg Remscheid), Vincenzo Fornarelli Vitti (), Erald Maraj (), Melih Görgün (), Ehad Topatan (), Burak Özcelik (), Hasan Talha Coskun (), Mesut Gür (1. SpVgg Remscheid), Mustafa Özkabak (Reaktiviert), Orhan Dirim (), Hamdi Celik (), Marvin Gurk (), Lucas Hamm (), Joshua Odzic (Cronenberger SC), Osman Tanriverdi (), Maurizio Aprile (1. SpVgg Remscheid), Gökhan Keserci (1. SpVgg Remscheid), Sezer Kilic (1. SpVgg Remscheid), Oguzhan Baldan (1. SpVgg Remscheid), Emre Cakiroglu (), Ali Er (1. SpVgg Remscheid), Mehmet Deniz Kaya (), Markus Aprile (1. SpVgg Remscheid), Tugrul Cankilic (1. SpVgg Remscheid), Kadir Özdemir (1. SpVgg Remscheid), Mustafa Duvan (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Isa Günlü (Hastener TV), Luciano Senka (), Yusuf Memis (Reaktiviert), Sascha Patrick Hausmann (1. SpVgg Remscheid), Benjamin Er (TS Struck II), Albion Mehmeti (Reaktiviert), Samet Özdemir (SC Ayyildiz Remscheid II), Ebubekir Yildirim (Reaktiviert), Alexander Olbrant (Reaktiviert), Marcel Backs (), Majd Ballag (Hastener TV), Ahmet Genc (BV Remscheid IV), Jesin Zahar (FC Remscheid II), Azad Oragaz (Reaktiviert), Kadir Bozdas (Reaktiviert), Fatbardh Mehmeti (Reaktiviert), Petrit Brahimi (TSV Leuna II)

Abgänge: Gökhan Duvan (SSV Bergisch Born III), Andreas Döhler (SSV Bergisch Born III), Antonio Simonetti (Vereinslos), Emirhan Duvan (SSV Bergisch Born III), Mustafa Özkabak (Vereinslos), Isa Günlü (Unbekannt)



RSV Hückeswagen II

Trainer: Alexander Kriebel

Zugänge: Mamadou Barry (), Adama Bodian (1. SpVgg Remscheid)

Abgänge: keine



RSV Hückeswagen

Trainer: David Cocina

Zugänge: Paul Asema Yongo (Langenberger SV 1916)

Abgänge: Paul Asema Yongo (Westfalia Herne)



SC 08 Radevormwald II

Trainer: Dietmar Thiel

Zugänge: Malte Bengt Rösler (SC 08 Radevormwald)

Abgänge: Jo Christopher Klein (SC 08 Radevormwald), Sajjad Al Yoyohajiah (SC 08 Radevormwald)



SC Heide Hückeswagen II

Trainer: Patrick Dworski

Zugänge: Christian Mach (SC Heide Hückeswagen), Dark Hild (SC Heide Hückeswagen)

Abgänge: keine



SG Hackenberg II

Trainer: Torsten Döge, Patrick Wüstemann, Oliver Krause

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Dhünn III

Trainer: Tristhan Giersch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TS Struck II

Trainer: Hakan Colhaoglu

Zugänge: keine

Abgänge: Yunus Emre Gül (1. SpVgg Remscheid), Benjamin Er (Hastener TV II)



TuRa Pohlhausen

Trainer: Eusebio Gracia

Zugänge: Max Klose (TuRa Remscheid-Süd II), Jan Stiebing (TuRa Remscheid-Süd II), Alessandro Giuseppe Costanzo (FC Remscheid II), Deniz Aliogullari (BV Remscheid), Christian Picard (Hastener TV)

Abgänge: Pascal Jerome Urban (VfB Marathon Remscheid)



TuRa Remscheid-Süd II

Trainer: Kevin Scholtyschik, Holger Falk, Daniele Vernuccio

Zugänge: keine

Abgänge: Max Klose (TuRa Pohlhausen), Jan Stiebing (TuRa Pohlhausen)



Türkiyemspor Remscheid

Trainer: Salih Özuzun, Ismet Sutkovic, Oliver Hippler

Zugänge: keine

Abgänge: Gjon Cakolli (TuRa Remscheid-Süd), Dennis Durak-Hidalgo (TS Struck), Tolga Cevik (1. FC Klausen)

Kreisliga B Remscheid, Gruppe 2



1. FC Klausen II

Trainer: Waldemar Kossack, Adam Przybyla

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. SpVgg Remscheid

Trainer: Salih Temir

Zugänge: Salih Temir (1. SpVgg Remscheid), Mehmet Eker (), Osman Demirhindi (), Emincan Karatas (SSV Bergisch Born), Yunus Emre Gül (TS Struck II), Erdem Semih Sayın (), Ahmet Can Büyükodabasi (SC Ayyildiz Remscheid II), Westley Osawaru Dunkley (1. SpVgg Remscheid), Sefa Simsek (1. SpVgg Remscheid), Mert-Can Karatas (1. SpVgg Remscheid), Mehdi Erdogan (1. SpVgg Remscheid), Melih Altunbas (FC Remscheid II), Emrah Ayvaz (TFC Wuppertal 95/10 II), Enes Ayvaz (TFC Wuppertal 95/10 II), Murat Ayvaz (TFC Wuppertal 95/10 II)

Abgänge: Adama Bodian (RSV Hückeswagen II), Hakan Ünal (Hastener TV II), Mesut Gür (Hastener TV II), Maurizio Aprile (Hastener TV II), Gökhan Keserci (Hastener TV II), Sezer Kilic (Hastener TV II), Oguzhan Baldan (Hastener TV II), Milad Kilko (SSV Bergisch Born III), Ali Er (Hastener TV II), Kevin Kalmus (SC Germania Köln-Ossendorf 1894 II), Markus Aprile (Hastener TV II), Tugrul Cankilic (Hastener TV II), Kadir Özdemir (Hastener TV II), Boris Elenov Yankov (SC Ayyildiz Remscheid II), Salih Temir (1. SpVgg Remscheid), Westley Osawaru Dunkley (1. SpVgg Remscheid), Sefa Simsek (1. SpVgg Remscheid), Mert-Can Karatas (1. SpVgg Remscheid), Mehdi Erdogan (1. SpVgg Remscheid), Sascha Patrick Hausmann (Hastener TV II), Israel Bidun Bodunrinde (FC Union Frankfurt)



BV Remscheid IV

Trainer: Ramazan Turgul, Benjamin Er

Zugänge: keine

Abgänge: Ahmet Genc (Hastener TV II)



BV Remscheid III

Trainer: Naim Limani

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Dabringhauser TV III

Trainer: Kevin Christian Becker

Zugänge: Nick Julian Brelowski (SV 09/35 Wermelskirchen III), Stefan Güsten (BV Bergisch Neukirchen II), Julian Karich (SV Spellen), Justin Hemme (reaktiviert), Florian Blombach (reaktiviert), Christian Tiede (Dabringhauser TV), Mick Wende (Reaktiviert), Nevzat Cengiz (TSV Neviges-Engizek 1982), Eugen Jung (SV Lüttringen)

Abgänge: Justus Johannes Diel (Karriereende), Bastian Sauer (BV Gräfrath III), Jonas Jakob Friedrich (Pausiert), Nico Röttelbach (Karriereende)



RSV Hückeswagen III

Trainer: David Cocina

Zugänge: keine

Abgänge: Lukasz Mateusz Papierzynski (1. FC Klausen), Adrian Dariusz Arent (1. FC Klausen)



SG Hackenberg III

Trainer: Jörg Peitz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Dhünn II

Trainer: Dominik Rosinski, Andre Hagemann

Zugänge: Yannik Nils Gehrmann (SSV Dhünn), Joshka Bührmann (SSV Dhünn), Gabriel Romeo (SSV Dhünn), Maximilian Schulte (SSV Dhünn)

Abgänge: Artemij Gordeev (SSV Dhünn), Bastian Siebert (SG Agathaberg II)



SV 09/35 Wermelskirchen III

Trainer: Tim Edinger

Zugänge: keine

Abgänge: Nick Julian Brelowski (Dabringhauser TV II), Nick Julian Brelowski (Dabringhauser TV III)



TS Struck

Trainer: Mustafa Günlü

Zugänge: Yannick Eckert (SSV Bergisch Born III), David-Philipp Siebenmann (TS Struck), Mustafa Günlü (Hastener TV), Malte Zadow (Hastener TV), Dennis Durak-Hidalgo (Türkiyemspor Remscheid), Max Jaenicke (Hastener TV), Nico Mevius (Hastener TV)

Abgänge: Muhammed Sen (SC Ayyildiz Remscheid zg.), David-Philipp Siebenmann (TS Struck), Ahmet Adibelli (VfB Marathon Remscheid)



TuRa Remscheid-Süd III

Trainer: Rainer Fuldner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkiyemspor Remscheid II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Amir Omairatte (SV Leithe II)



TuSpo Dahlhausen

Trainer: Andre Schubert, Frank Haupt

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Strzys (SSV Bergisch Born III)



TV Gut Heil Herbeck

Trainer: Leander Feldhoff

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Michaelis (TSV Beyenburg II), Nick Samuel Galling (SC 08 Radevormwald)

