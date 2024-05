Kreisliga A Essen 2: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga A2 Essen in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Transfers fehlen? Nehmt hierzu gerne Kontakt mit der FuPa-Redaktion auf: fupa@rp-digital.de! Ansonsten könnt ihr auch selbst Wechsel eintragen. Wie das geht, lest ihr hier:

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



ESC Rellinghausen II

Trainer: Michael Ewers-ter Haar

Zugänge: Pascal Gründer (Heisinger SV), Yasin Kinik (ESC Rellinghausen), Felix Merkel (ESC Rellinghausen), Felix Nitsche (TuSpo Saarn 1908 II), Tobias Manfred Spannagel (SuS Niederbonsfeld)

Abgänge: Philipp Rams (Tura 86 Essen), Finn Lukas Becker (Alemannia Essen), Pascal Gründer (Heisinger SV)



Essener SG 99/06

Trainer: Ibo Ramadan

Zugänge: Justin Kotermann (SC 1920 Oberhausen), Yusuf Allouche (SC 1920 Oberhausen), Rida Hallak (SpVg Schonnebeck II), Christian Görres (Vereinslos), Mohamed Allouche (AL-ARZ Libanon), Mua Jean-Claude Kum (AL-ARZ Libanon), Dominik Meier (Teutonia Überruhr), Mohammed Reza Nazerian (Vereinslos), Ahmad Alizzo (AL-ARZ Libanon), Deniz Dagdelen (TVD Velbert II), Benjamin Christ (), Leon Still (SV Leithe), Adam Ogrodowczyk (SV Leithe), Niko Klein (SV Leithe), Niklas Maurice Koenen (SV Leithe), Dean Küpper (SV Leithe), Gino Küpper (SV Leithe)

Abgänge: Leon Nick Nolte (ESC Rellinghausen), Jost Guinand (ESC Rellinghausen), Eldor Gashi (ESC Rellinghausen), Klemens-Roy Gerling (SV Zweckel), Sebastian Skrzynski (Sportfreunde Niederwenigern), Dominik Mesquita (SuS 21 Oberhausen), Tom Reinke (Sportfreunde Altenessen), Tim Hillemann (FC Stoppenberg), Ramazan Aydin (FC Stoppenberg), Simon Tigges (FC Stoppenberg), Stanley Tetteh (FC Stoppenberg), Yusuf Allouche (VfB Bottrop), Aryan Dagdelen (Preußen Eiberg II)



FC Saloniki Essen

Trainer: Frank Zabinski

Zugänge: Jude Chinonso Obiezu (TuS Holsterhausen), Dominik Hinzke (RuWa Dellwig), Stavros Paroutoglou (TuS Helene Essen), Ioannis Tsikrikas (SuS 21 Oberhausen), Pascalis Terzis (SV Zweckel), Matheos Mavroudis (SV Vorst), Albert Pracht (Essener SC Preußen), Diyar Ken Dinc (Essener SC Preußen)

Abgänge: keine



FC Stoppenberg

Trainer: Moritz Goczick

Zugänge: Corvin Holthaus (Heisinger SV), Marco Portz (FC Stoppenberg), Tim Hillemann (Essener SG 99/06), Ramazan Aydin (Essener SG 99/06), Manuel Garcia (SG Kupferdreh-Byfang II), Simon Tigges (Essener SG 99/06), Stanley Tetteh (Essener SG 99/06), Matthias Kirchberger (SC Werden-Heidhausen), Christian Maurer (SV Borbeck), Gillian Gabor Goik (TuS 84/10 Bergeborbeck zg.), Karol Szmelter (ohne Verein), Michael Wüsten (ohne Verein)

Abgänge: Carsten Aumann (Barisspor 84 Essen), Lukas Baier (Sportfreunde Altenessen), Jean Heise (Sportfreunde Altenessen), Jonas Wilhelm Kniel (unbekannt), Jan Hendrik Opper (Essener SC Preußen II), Jan-Lukas Nett (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Florian Sonnleitner (TuS Helene Essen), Marco Portz (FC Stoppenberg), Jonas Wilhelm Kniel (VfB Frohnhausen II)



Fortuna Bredeney

Trainer: Raphael Becker

Zugänge: Alexander Samedi (Heisinger SV II), Sabri Lakhdar (Heisinger SV II)

Abgänge: Kyle Dominik Schmidt (VfL Sportfreunde Essen), Jonas Lingelbach (Karriereende), Malte Willemsen (Pausiert), Christian Wiosna (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III), Frederik Len Knümann (FC Alsterbrüder III)



FSV Kettwig

Trainer: Efthimios Mpalntoumis

Zugänge: keine

Abgänge: Johannes Flatow (SuS Haarzopf), Alassane Ouédraogo (SC Frintrop 05/21), Evie Zion Enomayo (DJK Adler Union Frintrop II), Ozan Aydin (Langenberger SV 1916), Ozan Aydin (Langenberger SV 1916), Ceyhun Yildiz (Türkgücü Ratingen)



Heisinger SV

Trainer: Slavko Franjic

Zugänge: Kevin Patrick Konrad (TGD Essen-West), Gianluca Tiso (SV Adler Osterfeld), Leon Sandor Allerheiligen (Heisinger SV), Robin Maximilian Giesing (Heisinger SV), Maximilian Hecker (Juspo Essen-West), Lukas Hunhoff (Heisinger SV), Pascal Gründer (ESC Rellinghausen II)

Abgänge: Edim Hasanovic (Barisspor 84 Essen), Ogulcan Salman (Barisspor 84 Essen), Muhammed Kiyak (SG Kupferdreh-Byfang), Corvin Holthaus (FC Stoppenberg), Jan Peter Meyer (Karriereende), Konstantin Garidis (Karriereende), Semih Cimen (SuS Haarzopf), Pascal Gründer (ESC Rellinghausen II), Shayan Yekrangian (Alemannia Essen), Steve Feind (TC Freisenbruch), Yassin Ghal-Lass (Bader SV 91)



SG Kupferdreh-Byfang

Trainer: Stefan Kronen

Zugänge: Lirik Krasniqi (SSVg Velbert II), Muhammed Kiyak (Heisinger SV)

Abgänge: Fabian Hammler (FSV Vohwinkel Wuppertal), Lirik Krasniqi (SSVg Velbert II), Jonathan Hoff (Pause), Jan Kluge (SG Kupferdreh-Byfang II), Gerome Mike-Kevin Martini (SG Kupferdreh-Byfang II), Jonas Altenkamp (SV Burgaltendorf), Muhammed Kiyak (Heisinger SV III), Nils Gonzales Y Hanke (Fußballpause)



Sportfreunde Altenessen

Trainer: Erkan Sahin

Zugänge: Ali Koaik (TuS Holsterhausen), Florian Röttger (TuS Essen-West 81), Lukas Baier (FC Stoppenberg), Jean Heise (FC Stoppenberg), Ilias Hulich (TuS Essen-West 81), Baris Mustafa Karaaltun (AL-ARZ Libanon II), Tom Reinke (Essener SG 99/06), Sem Kamamona (FC Karnap 07/27 II), Elliot Otasowie (FC Karnap 07/27), Maximilan Baltus (SSV/FCA Rotthausen), Nasim Darwiche (TuSEM Essen 1926), Alassane Ibrahim Guira (Post SV Oberhausen), Koray Aldibas (Vogelheimer SV zg.), Florian Kastrati (Vogelheimer SV II), Cemal Saat (Alemannia Essen)

Abgänge: Gian-Luca Sabella (FC Karnap 07/27), Louis Noel Kraski (SSV/FCA Rotthausen III), Maximilan Baltus (SSV/FCA Rotthausen III)



Sportfreunde Niederwenigern II

Trainer: Lars Diefenthal

Zugänge: Phil Petry (Teutonia Überruhr)

Abgänge: Jacob Hans Mertes (SC Werden-Heidhausen), Daniel Ammersilge (Sportfreunde Niederwenigern III), Kevin Kamperhoff (Sportfreunde Niederwenigern III)



SpVgg Steele II

Trainer: Christian Schönhardt, Thomas Cichon

Zugänge: Adrian Wolbeck (SpVgg Steele), Alexander Boateng (Reaktiviert)

Abgänge: Jalil Shikhzadayev (TGD Essen-West IV), Mehmet Demir (TGD Essen-West IV), Mohamed Warsama (TuS Essen-West 81), Lukas Steinsiepe (TuSEM Essen 1926 III)



SuS Haarzopf II

Trainer: Kevin Lehnhoff

Zugänge: keine

Abgänge: Sven Wienecke (SpVg Schonnebeck II)



SV Leithe

Trainer: Günter Ermels

Zugänge: Adam Ogrodowczyk (Tura 86 Essen), Erdinc Alper (Türkiyemspor Essen), Niklas Maurice Koenen (Türkiyemspor Essen), Robin Bastigkeit (DJK Wattenscheid), Dominik Breßlein (TC Freisenbruch), Luca Ballmann (), Caglar Marankoz (Westende Hamborn zg.), Fabian Eberhardt (Tura 86 Essen)

Abgänge: Tayyib Aslan (SV Borbeck), Niko Klein (Unbekannt), Tim Broschwig (Unbekannt), Dean Küpper (Unbekannt), Gino Küpper (Unbekannt), Niklas Maurice Koenen (Unbekannt ), Adam Ogrodowczyk (Unbekannt ), Leon Still (Unbekannt ), Leon Still (Essener SG 99/06), Adam Ogrodowczyk (Essener SG 99/06), Niko Klein (Essener SG 99/06), Niklas Maurice Koenen (Essener SG 99/06), Dean Küpper (Essener SG 99/06), Gino Küpper (Essener SG 99/06)



TuS Essen-West 81

Trainer: Christian Luvuezo

Zugänge: Bless Dueh Ngwa (SC Frintrop 05/21), Emre Kalayci (Ballfreunde Bergeborbeck), Justin Barke (VSV Hedendorf/Neukloster), Ertunc Turan (SV Adler Osterfeld), Leon Martin Hagen (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Isa Mert Koc (SpVgg Steele), Jerome-Marcel Reisig (ESC Rellinghausen), Adrian Milos (ESC Rellinghausen), Mohamed Warsama (SpVgg Steele II), Bernard Kaule (TGD Essen-West), Turgay Kesenoglu (Tura 86 Essen)

Abgänge: Isa Ekin (unbekannt), Paul Thomas Illian (unbekannt), Levent Kartal (unbekannt), Ibrahim Mustapha (unbekannt), Arben Selimi (unbekannt), Shawn Simon (unbekannt), Matthias Eckl (SV Adler Osterfeld), Matthias Eller (TuS Holsterhausen), Christian Baltus (Karriere beendet), Jamil Carew (unbekannt), Evaristus Ebube Chukwu Peterson (unbekannt), Mohamed Essbai (unbekannt), Ilias Hulich (unbekannt), Ali Issa (FSV Sevinghausen), Jonas Kimbesi (unbekannt), Florian Röttger (Sportfreunde Altenessen), Ilias Hulich (Sportfreunde Altenessen), Ibrahim Mustapha (Essener SC Preußen), Arben Selimi (Rhenania Bottrop), Jonas Kimbesi (RW Oberhausen II), Mohamed Essbai (FC Karnap 07/27), Levent Kartal (Welheimer Löwen), Jamil Carew (TGD Essen-West), Ertunc Turan (SC 1920 Oberhausen II)



TuS Holsterhausen

Trainer: Wolfgang Gräfen

Zugänge: Tim Hillmann (VfL Sportfreunde Essen), Matthias Eller (TuS Essen-West 81), Haruto Ishizaki (aus Japan), Rico Engellenner (eigene A-Jugend), Luis Leineweber (eigene A-Jugend)

Abgänge: Ali Koaik (Sportfreunde Altenessen), Jude Chinonso Obiezu (FC Saloniki Essen), Luis van Doren (Heisinger SV III), Berkay Demir (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Luis Leineweber (TuS Holsterhausen II)

