Kreisliga A Duisburg 2: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

DJK Lösort MeiderichTrainer: Tim SchubertZugänge: Justin Gramsch (Mülheimer SV 07), Eren Türkkal (FSV Duisburg), Oliver Fricke (Post SV Siegfried Hamborn), Marcel Dieders (Post SV Siegfried Hamborn), Furkan Aktas (TSV Bruckhausen), Dennis Tannemann (MTV Union Hamborn), Pierre Hansmeier (Duisburger SV 1900 II), Pascal Schmitt (Duisburger SV 1900), Kevin Eckhardt (reaktiviert )Abgänge: Andreas Merz (Post SV Siegfried Hamborn), Yilmaz Klinger (SV Hamborn 1890), Tobias Freikamp (Post SV Siegfried Hamborn), Justin Budweg (SV Rheinkraft Ginderich), Nils Balzer (VfB Obermarxloh zg.), Mevlüt Berkay Aydin (unbekannt ), Leon Schulligen (Pausiert ), Eren Türkkal (Unbekannt ), Khalid Dafoune (Unbekannt ), Daniel Wenn (Pausiert )DJK VierlindenTrainer: Mladen KovacicZugänge: Dave Antrecht (SuS 09 Dinslaken), Matthias Jauch (Eintracht Walsum), Tim Schmidt (Reaktiviert), Luca David Behlau (Sportfreunde Hamborn 07), Jannik Markus Zelazo (DJK Arminia Klosterhardt), Jean-Pascal Kraus (TV Jahn Hiesfeld zg.), Mert Genc (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yusuf Sahin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Emre Genc (TSV Bruckhausen), Pascal Schumacher-Meinberg (SuS 09 Dinslaken), Göksen Cakir (RW Selimiyespor Lohberg), Yunus Emre Turgut (Mülheimer FC 97 II), Emre Senlik (Eintracht Walsum), Daniel Hanke (TV Jahn Hiesfeld zg.), Can Zengin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Justin Kreft (SV 08/29 Friedrichsfeld)Abgänge: Marvin Lakovic (unbekannt ), Bünyamin Ayar (Sportfreunde Walsum 09), Markus Borgmann (Viktoria Wehofen II), Yannik Kevin Braitschink (Viktoria Wehofen II), Dorian Andre Gennermann (Viktoria Wehofen II), Hendrik Joshua Horstkamp (Viktoria Wehofen II), Jannik Manhardt (Viktoria Wehofen II), Niklas Nitschke (Viktoria Wehofen II), Luis Marlon Heise (DJK Vierlinden II), Justine Flores (DJK Vierlinden II), Ömer Cetin (Unbekannt), Enes Türküncü (Pausiert), Maximilian Maar (Pausiert), Adnan Mulalic (Teammanager), Steve Marc Naczynski (Pausiert), Bliner Namoni (Unbekannt), Christoph Jansen (Unbekannt), Patrick Stern (DJK Vierlinden II), Dorian Andre Gennermann (SuS Viktoria Wehofen II), Hendrik Joshua Horstkamp (SuS Viktoria Wehofen II), Jannik Manhardt (SuS Viktoria Wehofen II), Markus Borgmann (SuS Viktoria Wehofen II), Niklas Nitschke (SuS Viktoria Wehofen II), Yannik Kevin Braitschink (SuS Viktoria Wehofen II), Maximilian Maar (SuS Viktoria Wehofen II), Bliner Namoni (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Timur Ugur (DJK Vierlinden II), Blinort Namoni (SV Rhenania Hamborn), Dave Antrecht (SuS 09 Dinslaken), Pascal Schumacher-Meinberg (Spvgg Meiderich 06/95)Eintracht WalsumTrainer: Silvio InnocentiZugänge: Christian Schwarz (SV Glückauf Möllen zg.), Daniel Burkamp (SV Glückauf Möllen zg.), Ilkay Öztürk (Eintracht Walsum III), Kwame Tapsoba (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Mazlum Itmec (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Muhammet Kara (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Mumibekir Dema (SV Glückauf Möllen zg.), Marvin Telke (SV Glückauf Möllen zg.), Serhan Erbay (Eintracht Walsum II), Felix Chukwuma Ikoro (SV Glückauf Möllen zg.)Abgänge: Matthias Jauch (DJK Vierlinden), Timon Büsdorf (SC Wacker Dinslaken), Hendrik Herms (Sportfreunde Walsum 09), Leon Chalupka (unbekannt), Connor Kolinski (Pausiert), Frederik Parsch (Unbekannt), Emre Senlik (Eintracht Walsum II), Frederik Parsch (SV Spellen II), Emre Senlik (DJK Vierlinden), Okan Bastas (SV Genc Osman Duisburg III), Mumibekir Dema (FC Albania Duisburg), Yavuz Baskir (unbekannt), Tolga Kaymak (unbekannt), Kemal Öncel (unbekannt), Tolga Kaymak (SV Genc Osman Duisburg II), Yavuz Baskir (SV Genc Osman Duisburg II), Muhammet Kara (unbekannt), Muhammet Kara (SV Rhenania Hamborn), Kemal Öncel (SV Genc Osman Duisburg II)FSV Duisburg IITrainer:Zugänge: Hakan Keser (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Murat Alkurt (TuS Asterlagen), Melih Karanfil (TSV Bruckhausen II), Mervan Aga Özcelik (TSV Bruckhausen), Yasin Altintas (SV Hamborn 1890 II), Emirkan Calik (Sportfreunde Walsum 09 II), Mehmed Eren Gürman (SV Rhenania Hamborn), Moussa Seye (GSG Duisburg), Elyesa Gümrük (SV Hamborn 1890 II), Emre Kadi (RW Selimiyespor Lohberg II)Abgänge: Furkan Coban (SV Rhenania Hamborn), Ilhan Kapan (SV Genc Osman Duisburg II), Mahmut Güvenc (TuS Asterlagen), Erdal Uyar (1. FC Hagenshof), Yasin Altintas (SV Hamborn 1890 II), Gökhan Kiltan (SV Genc Osman Duisburg II), Koki Sugisawa (SVG Grevenbroich), Celal Altunbas (Unbekannt), Kemal Kilic (Unbekannt), Deniz Tuztas (Unbekannt), Yigit Kocabasoglu (Unbekannt), Ethem Özkilic (Unbekannt), Burak Kaan Timur (Unbekannt), Melih Bostanci (Unbekannt), Fevzi Bostanci (Unbekannt), Emirkan Calik (Unbekannt), Ekrem Özkilic (Unbekannt), Kadir Bostanci (Unbekannt), Rafet Yildirim (Unbekannt), Yusuf Akdogan (Unbekannt), Mert Aydin (Unbekannt), Emre Kadi (Unbekannt), Mehmet Kilic (Unbekannt), Hakan Keser (Unbekannt), Enes Özkilic (Unbekannt), Elyesa Gümrük (Rheinland Hamborn II), Fatih Güclü (Unbekannt), Celal Altunbas (GW Roland Meiderich)RW Selimiyespor LohbergTrainer: Ugur-Deniz AydinZugänge: Emre Güclü (PSV Wesel), Andrei Botezatu (PSV Wesel), Mustafa Güclü (TuS Drevenack), Emirhan Ucar (RW Selimiyespor Lohberg II), Altan Gümüs (RW Selimiyespor Lohberg II), Fatih Kubatoglu (RW Selimiyespor Lohberg II), Tufan-Can Kazkondu (RW Selimiyespor Lohberg II), Özgür Bebek (RW Selimiyespor Lohberg II), Kerem Yildiz (RW Selimiyespor Lohberg II), Fayaz Azimi (BSV Viktoria Wesel), Dennis Gieselmann (TV Jahn Hiesfeld zg.), Baris Tekin (TV Voerde), Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Göksen Cakir (TSV Bruckhausen), Adrian Rakowski (nach Pause, wieder dabei)Abgänge: Kubilay Aydin (Rheinland Hamborn), Dominik Marienfeldt (TV Voerde), Pierre-Mourice Wagner (TV Voerde), Göksen Cakir (Ziel unbekannt), Justin Nobles (Pausiert!), Dennis Gieselmann (TV Jahn Hiesfeld zg.), Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Göksen Cakir (DJK Vierlinden), Ömer Savas (unbekannt)SC Wacker DinslakenTrainer: Sven VerlindenZugänge: Fabian Neukamp (TV Jahn Hiesfeld zg.), Lucas Dziecichowicz (TV Jahn Hiesfeld zg.), Nils Herbers (VfB Lohberg), Timon Büsdorf (Eintracht Walsum), Robin Balzer (TV Jahn Hiesfeld zg.), Gabriel Kiselgof (SC Wacker Dinslaken zg.), Alessio Di Nella (SC Wacker Dinslaken zg.), Mats Zimmer (SC Wacker Dinslaken zg.), Nils Fink (SC Wacker Dinslaken II), Christian Winkler (Neu)Abgänge: Pascal Schulte (MSV Duisburg II), Tom Tenbrink (Pausiert), Roland Wibbe (Umzug ), Daniel Wegener (Unbekannt ), Alban Ujkani (VfB Lohberg II zg.), Sebastian Krautkrämer (SC Wacker Dinslaken II), Jonny Schürmann (SC Wacker Dinslaken II), Arlind Morina (FV Horas Fulda), Sascha Danisch (SC Wacker Dinslaken II), Robin Balzer (Sportfreunde Königshardt II)Sportfreunde Walsum 09Trainer: Ilyas UysalZugänge: Bünyamin Ayar (DJK Vierlinden), Hendrik Herms (Eintracht Walsum), Jonas Janßen (SuS 09 Dinslaken), Haluk Türkeri (SV Genc Osman Duisburg), Hilmi Kücüker (SV Genc Osman Duisburg II), Abdullah Daghan (FSV Duisburg), Tamgac Kece (TuS Asterlagen), Enes Yildizhan (SV Glückauf Möllen zg.), Said Koumbaz (TSV Bruckhausen)Abgänge: Enes Yildizhan (SV Glückauf Möllen zg.), Kevin Grüneberg (DJK Vierlinden III), Yunus-Emre Avci (DJK Vierlinden III), Abdulkadir Gedik (SGP Oberlohberg III), Hakan Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Tuna-Han Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Fatih Uysal (Rheinland Hamborn), Alkan Özay (Rheinland Hamborn), Leon Schliebach (BV Osterfeld 1919), Tamgac Kece (BV Osterfeld 1919), Said Koumbaz (BV Osterfeld 1919), Berat Koc (BV Osterfeld 1919), Haluk Türkeri (BV Osterfeld 1919), Hilmi Kücüker (BV Osterfeld 1919), Matthias Ortmann (BV Osterfeld 1919), Haydar Han (Fatihspor Essen 2001)Spvgg Meiderich 06/95Trainer: Oliver PetzoldZugänge: Tobias Marco Freiwald (Spvgg Meiderich 06/95), Lukas Roman (Spvgg Meiderich 06/95), Samid Kurtanovic (Spvgg Meiderich 06/95), Tim Neuland (Spvgg Meiderich 06/95), Devan Steven Smith (DJK Lösort Meiderich), Thomas Heimann (Spvgg Meiderich 06/95 II), Florian Knoblich (Spvgg Meiderich 06/95 II), Julian Dzieza (Sportfreunde Hamborn 07), Pascal Schumacher-Meinberg (DJK Vierlinden), Igor Kobuszewski (SV Rhenania Hamborn)Abgänge: Orhan Uzun (SV Genc Osman Duisburg II), Mark Sandfort (SC Eintracht Oberhausen), Berkay Kilic (SV Duissern II), Thomas Heimann (Spvgg Meiderich 06/95 II), Jonis Youssef (Spvgg Meiderich 06/95 II), Jonis Youssef (Fortuna Bottrop)SuS Viktoria WehofenTrainer: Ralf PlincnerZugänge: Mathias Grgic (TV Jahn Hiesfeld zg.)Abgänge: Daniel Andre Schuldt (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Rasid Kicin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mohammed Khadraoui (Grün-Weiß Holten)SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Trainer: Pierre SzterlichtZugänge: Hikmet Yildirim (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Daniel Andre Schuldt (SuS Viktoria Wehofen), Rasid Kicin (SuS Viktoria Wehofen), Bliner Namoni (DJK Vierlinden), Dominik Kleer (DJK Arminia Lirich 1920), Ömer Mert (MTV Union Hamborn II), Taygun Akdan (BW Neuenkamp), Orhan Uzun (SV Genc Osman Duisburg II), Yuri Kamburov (FC Albania Duisburg)Abgänge: Can Zengin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Mert Genc (DJK Vierlinden), Andre Hrziwnak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Simon Timm (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Patrick Marciniak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Philipp Schledorn (TuS Drevenack), Emre Kocamaz (SV Orsoy), Bliner Namoni (SV Rhenania Hamborn), Andre Hrziwnak (DJK Vierlinden III)SV Genc Osman Duisburg IITrainer: Ugur KayaZugänge: Turan Tekin (TSV Bruckhausen), Hilmi Kücüker (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Orhan Uzun (Spvgg Meiderich 06/95), Duha Aycicek (DJK Arminia Klosterhardt II), Musa Enes Özay (GSG Duisburg), Murat Canim (TSV Bruckhausen), Fatih Lüleci (Viktoria Beeck), Ilhan Kapan (FSV Duisburg II zg.), Gökhan Kiltan (FSV Duisburg II zg.), Tolga Kaymak (Eintracht Walsum), Yavuz Baskir (Eintracht Walsum), Kemal Öncel (Eintracht Walsum), Kadir Piricek (FC Albania Duisburg)Abgänge: Kaan Aydin (Unbekannt), Melih Eroglu (SV Genc Osman Duisburg), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Genc Osman Duisburg), Kaan Aydin (1. FC Mülheim-Styrum), Abdulkadir Yilmaz (DJK Lösort Meiderich III), Hilmi Kücüker (Sportfreunde Walsum 09), Tunahan Cetin (SV Genc Osman Duisburg III), Sadeddin Köksal (SV Rhenania Hamborn), Muhammet Adil Öztürk (Türkgücü Ratingen), Orhan Uzun (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)SV Hamborn 1890Trainer: Cengizhan ErbayZugänge: Yilmaz Klinger (DJK Lösort Meiderich), Ahmet Yöngül (SV Hamborn 1890 II)Abgänge: Alper Kurt (SV Hamborn 1890 II)SV Heißen IITrainer: Pascal KuczaZugänge: Finn Müller (SV 08/29 Friedrichsfeld)Abgänge: Adrian Paul Marre (SV Heißen III)SV Rhenania HambornTrainer: Sebastian BalzerZugänge: Sebastian Balzer (SV Rhenania Hamborn), Abdulkadir Palabiyik (Rheinland Hamborn), Baris Can Akdogan (FSV Duisburg), Furkan Coban (FSV Duisburg II zg.), Muhammed Özkan (SV Rhenania Hamborn), Sebastian Balzer (Sportfreunde Hamborn 07), Kaan Akgül (VfB Homberg II), Murat Selik (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Fatih Ünal (Rheinland Hamborn), Kerem Bostanci (Rheinland Hamborn), Besnik Misini (TuS Mündelheim), Gennaro Harling (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Dursun Can (Rheinland Hamborn), Bliner Namoni (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (Rheinland Hamborn), Emirkan Dikyol (Rheinland Hamborn), Blinort Namoni (DJK Vierlinden), Umut Can Yilmaz (Rheinland Hamborn), Hakan Cakmak (Sportfreunde Walsum 09), Tuna-Han Cakmak (Sportfreunde Walsum 09), Muhammet Kara (Eintracht Walsum), Sadeddin Köksal (SV Genc Osman Duisburg II)Abgänge: Alperen Bülbül (DJK Lösort Meiderich III), Mehmed Eren Gürman (FSV Duisburg II zg.), Murat Selik (TSV Bruckhausen III), Deniz Kaya (MTV Union Hamborn), Igor Kobuszewski (Spvgg Meiderich 06/95)TSV BruckhausenTrainer: Ömer Camuralioglu, Aykut ÜnlüZugänge: Ömer Camuralioglu (OSC Rheinhausen), Aykut Ünlü (OSC Rheinhausen), Fatih Altun (OSC Rheinhausen), Josef Abi-Haidar (OSC Rheinhausen), Moustafa Shamie (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Abdulrahman Khamis (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Mehmet Turhan (VfB Homberg II), Emre Yildiz (VfB Homberg II), Kürsat Abdullah Hizarci (VfB Homberg II), Safak Nahircioglu (VfB Homberg II), Tamgac Kece (TuS Asterlagen), Bersan Satiluis Derdiyok (1. FC Lintfort II), Oguz Yüksel (OSC Rheinhausen), Ozan Yüksel (OSC Rheinhausen), Emre Bolat (OSC Rheinhausen), Berkant Tekmen (OSC Rheinhausen), Samet Uz (OSC Rheinhausen), Batuhan Albay (Duisburger FV 08), Arda Keskin (OSC Rheinhausen), Younes Bachiri (OSC Rheinhausen), Gojar Mustafaj (OSC Rheinhausen), Niklas Lange (OSC Rheinhausen), Stephan Dicks (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Mehdi Ilias Ghezielle (DSC Preußen), Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim), Can Mikail Nazikkol (TV Jahn Hiesfeld zg.), Niklas Poeggel (OSC Rheinhausen zg.), Kudret Ay (TSV Bruckhausen II)Abgänge: Mert Kilic (Ziel unbekannt ), Mehmet Yilmaz (Ziel unbekannt ), Timur Kazkondu (Ziel unbekannt), Okan Yilmaz (Ziel unbekannt), Emre Catalkaya (DJK Adler Oberhausen), Onur Ismail Alpugan (BV Osterfeld 1919), Murat Canim (SV Genc Osman Duisburg II), Yalcin Nezir (SV Genc Osman Duisburg), Hasan Yilmaz (SV Genc Osman Duisburg), Ahmet Talha Kilinc (SV Genc Osman Duisburg), Emre Genc (DJK Vierlinden), Burak Can (BV Osterfeld 1919), Bilal Fezzani (1. FC Mülheim-Styrum), Berat Koc (ziel Unbekannt), Mehmet Yilmaz (TV Jahn Hiesfeld zg.), Mert Kilic (TV Jahn Hiesfeld zg.), Berkant Cakar (SV Hamborn 1890 II), Arda Keskin (Unbekannt), Ebubekir Kara (Unbekannt ), Moustafa Shamie (TSV Bruckhausen II), Batuhan Cevikol (TSV Bruckhausen II), Said Koumbaz (Sportfreunde Walsum 09), Sefa Karakurt (TuS Asterlagen III), Bersan Satiluis Derdiyok (Vereinslos ), Göksen Cakir (Vereinslos ), Bersan Satiluis Derdiyok (1. FC Lintfort II), Göksen Cakir (RW Selimiyespor Lohberg), Furkan Aktas (DJK Lösort Meiderich)VfvB Ruhrort-LaarTrainer:Zugänge: keineAbgänge: Murat Selik (SV Rhenania Hamborn), Marc Kühn (MTV Union Hamborn), Marc Neumann (SV Beeckerwerth), Christian Menzel (SV Beeckerwerth), Moustafa Shamie (TSV Bruckhausen), Abdulrahman Khamis (TSV Bruckhausen), Ekrem Kantaroglu (FC Albania Duisburg), Kadir Piricek (SV Rhenania Hamborn II), Maurizio Drumm (Rheinland Hamborn), Marco Stockum (VfvB Ruhrort-Laar II), Hakan Keser (VfvB Ruhrort-Laar II), Tim Götze (VfvB Ruhrort-Laar II), Christopher Cyris (VfvB Ruhrort-Laar II), Christian Knoop (VfvB Ruhrort-Laar II), Mika Lemmen (VfvB Ruhrort-Laar II), Cem Dennis Nestler (VfvB Ruhrort-Laar II), Hussein Alali (VfvB Ruhrort-Laar II), Hikmet Yildirim (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Kadir Piricek (FC Albania Duisburg), Hakan Keser (FSV Duisburg II zg.), Tim Götze (SV Duissern)

