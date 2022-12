Die Schlagzeilen des Jahres: die 15 Artikel mit den meisten Aufrufen In dieser Übersicht findet ihr die 15 Artikel, die auf FuPa Niederrhein 2022 die meisten Aufrufe generiert haben - zwischen Überlebenskampf, Gewalt und Wer Wird Millionär. rnrnrn

Zwischen den Jahren blickt FuPa Niederrhein traditionell auf die vergangenen Monate zurück. In dieser Top-15-Ausgabe findet ihr die Artikel, die die Community am häufigsten gelesen hat.

Platz eins: Daniel Müller kämpft um das Überleben

Der Fußballer von Borussia Veen hatte im vergangenen Herbst die Diagnose Blutkrebs erhalten. Der 38-Jährige hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich gebracht und mit der Tabletten-Therapie begonnen. Irgendwann will er zurück auf den Platz.

_________

Platz zwei: Rot-Weiss Essen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Torhüter

Daniel Davari und Rot-Weiss Essen beendeten mitten im Aufstiegsrennen die Zusammenarbeit.

_________

Platz drei: Jan Cassola von Union Frintrop räumt bei "Wer wird Millionär" ab

Ein Essener Amateurfußballer von der DJK Adler Union Frintrop hat sich am Donnerstagabend bei "Zocker-Special" von "Wer wird Millionär" beim TV-Sender RTL die Summe von 125.000 Euro gesichert. Bei dieser Sonder-Variante der Sendung wäre es für Jan Cassola möglich gewesen, statt einer bis zu zwei Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen.

_________

Platz vier: Das vielleicht kürzeste Kreisliga-Spiel aller Zeiten

Der KSV Mesopotamia Grevenbroich hat sein Kreisliga-Derby gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd III in weniger als zehn Minuten gewonnen.

_________

Platz fünf: Spielberechtigungen und Sperrfristen im WDFV

FuPa Niederrhein hat ein FAQ zum Thema Spielerwechsel, Spielberechtigungen und Sperrfristen im Westdeutschen Fußballverband zusammengestellt.

_________

Platz sechs: Neuigkeiten zu den Prügelszenen in der Moers

Im September war es bei der Partie der Moerser Kreisliga C zwischen dem OSC Rheinhausen IV und dem SC Haesen-Hochheide II zu einer Massenschlägerei gekommen, in deren Folge die Polizei mit einem massiven Aufgebot auf der Sportanlage in Rheinhausen anrücken musste.

_________

Platz sieben: TV Jahn Hiesfeld muss alle Seniorenmannschaften zurückziehen

Der TV Jahn Hiesfeld wird im Sommer die Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein zurückziehen, das ist schon länger bekannt. Doch dabei wird es nicht bleiben: Auch die anderen beiden Seniorenteams aus der Kreisliga A und Kreisliga B werden wohl zurückgezogen.