Die 15 Teams mit den meisten Aufrufen: Beliebtheit, Themen und Erfolge Hier gibt es die 15 Mannschaften im Fußballverband Niederrhein, die auf FuPa Niederrhein im Jahr 2022 die meisten Aufrufe generiert haben.

Zwischen den Jahren blickt FuPa Niederrhein traditionell auf die vergangenen Monate zurück. In dieser Top-15-Ausgabe findet ihr die Teams, die im Kalenderjahr 2022 am häufigsten aufgerufen worden sind.

Platz eins: KFC Uerdingen

Hinter dem KFC Uerdingen liegt erneut ein aufregendes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Nach dem doppelten Abstieg aus der 3. Liga und Regionalliga sowie Insolvenzen will sich der Klub in der Oberliga konsolidieren und am liebsten direkt wieder aufsteigen.

_________

Platz zwei: 1. FC Bocholt

Ende Mai schaffte der 1. FC Bocholt den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte: den Aufstieg in die Regionalliga. Dort rangiert der FCB in der Winterpause auf einem Nichtabstiegsplatz.

_________

Platz drei: SV Straelen

Hinter dem SV Straelen liegt ein Jahr der Extreme: Auf den Klassenerhalt in der Regionalliga folgte der erstmalige Gewinn des Niederrheinpokals. Im DFB-Pokal präsentierte sich der SVS noch stark, verlor aber knapp gegen den Zweitligisten FC St. Pauli. Dafür brach das Team dann in der Liga komplett an und gilt zur Winterpause als wahrscheinlichster Abstiegskandidat.

_________

Platz vier: MSV Düsseldorf

Der MSV Düsseldorf sicherte sich frühzeitig den Titel in der Landesliga 1 und überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz in der Oberliga. Das liegt unter anderem daran, dass die Landeshauptstädter in ihrem letzten Spiel des Jahres den KFC Uerdingen mit 2:1 bezwangen - ein runder Abschluss.

_________

Platz fünf: SV Sonsbeck

Der SV Sonsbeck rockte in der Landesliga und im Kreispokal. Mit dem Double ging es dann in die Oberliga, wo sich die Mannschaft von Henrich Losing zum besten Aufsteiger entwickelte. Auf einem starken Rang neun hat Sonsbeck zu Weihnachten sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.