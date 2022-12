Pokalspannung und Aufstiegsfights: Die Top 15 der Spiele 2022 Zwischen Niederrheinpokal und Aufstiegskampf - diese Spiele haben die FuPaner am Niederrhein 2022 am meisten interessiert.

Zwischen den Jahren blickt FuPa Niederrhein traditionell auf die vergangenen Monate zurück. In dieser Top-15-Ausgabe findet ihr die Spiele, die im Kalenderjahr 2022 das meiste Interesse auf sich gezogen haben.

Platz eins: KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen

Im Niederrheinpokal lieferten sich der KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen einen packenden Kampf um das Viertelfinale - mit tragischem Ende für die Hausherren, die im Elfmeterschießen alle Schüsse vergaben.

_________

Platz zwei: TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Am 19. Oktober kam es nicht nur in der Grotenburg zu einem packenden Pokalspiel. Auch TuRU Düsseldorf und der 1. FC Bocholt mussten in ein Elfmeterschießen.

_________

Platz drei: Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

Wir bleiben im Niederrheinpokal, in dem Rot-Weiß Oberhausen im Frühjahr auf das Überraschungsteam ASV Mettmann trifft. Zuvor hat RWO unter anderem den Top-Favoriten rausgeworfen: den MSV Duisburg.

_________

Platz vier: ETB Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiss Essen

Auch das Essener Derby fand im Rahmen des Niederrheinpokals statt. Der ETB holte gegen den Drittliga-Aufsteiger ein 0:3 auf, scheiterte dann aber mit Pech im Elfmeterschießen.

_________

Platz fünf: 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

Weil die SSVg Velbert am Vorabend scheiterte, hatte der 1. FC Bocholt am 29. Mai die große Chance, vorzeitig in die Regionalliga aufzusteigen. Das gelang dann auch eindrucksvoll gegen den TSV Meerbusch.

_________