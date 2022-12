Diese Spieler haben 2022 die meisten Aufrufe bei FuPa Niederrhein Diese Liste wird jedes Jahr mit großer Spannung erwartet: Welche Spieler 2022 die meisten Aufrufe bei FuPa Niederrhein hatten.

Platz eins: Oguz Ayan

Oguz Ayan führt zum Winter nicht nur die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein, sondern auch die Liste der Spieler mit den meisten Aufrufen an. Seine starken Leistungen für den TSV Meerbusch haben ihn an die Spitze katapultiert.

_________

Platz zwei: Burhan Sahin

Ein bewegtes Jahr für Burhan Sahin: Auf die Trennung während der Saison beim SC St. Tönis (damals noch Teutonia) folgte der Wechsel in die Kreisliga zum OSC Rheinhausen. Der Verein trennte sich ebenfalls vom Offensivspieler, nachdem es zu einem Handgefecht mit einem Mitspieler kam.

_________

Platz drei: Marcel Platzek

Marcel Platzek ist der erfolgreichste Oberliga-Knipser der Saison 2021/22 in ganz Deutschland gewesen und hat entsprechend auch eine eigene Auszeichung bekommen. Außerdem schoss er den 1. FC Bocholt in die Regionalliga - mehr ging nicht.

_________

Platz vier: Assani Lukimya-Mulongoti

Assani Lukimya-Mulongoti überraschte mit seinem Wechsel zum MSV Düsseldorf, aber er enttäuschte keinesfalls. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen schoss für den Oberliga-Aufsteiger in 31 Spielen 18 Tore und legte weitere sieben Treffer auf.

_________

Platz fünf: Mervan Aydin

Mervan Aydin ist der vielleicht unbekannteste Spieler in dieser Liste, dabei spielte. der junge Angreifer in seiner Jugend schon für Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach. Bei RWE kam er bei den Profis sogar bei einem Testspiel zum Einsatz. In der Kreisliga A war er 2022 jedenfalls nicht zu halten: 50 Tore und sieben Vorlagen in 28 Spielen für Fatihspor Mülheim und den Duisburger SV II (vergangene Saison) sind eine beachtliche Quote.