Große Galerie: Schickt uns die Fotos eurer Weihnachtsfeiern! Auf Weihnachtsfeiern entstehen - je nach Motto - schöne Schnappschüsse - schickt uns diese Fotos für die Community am Niederrhein!

Was in der Endphase einer Saison schon zur Tradition von FuPa Niederrhein gehört, soll auch im Winter fortgesetzt werden: eine Galerie mit tollen, ausgelassenen Emotionen! Hier sind natürlich eure besten Schnappschüsse von euren Weihnachtsfeiern gemeint. Anders als in der Meister-, Aufstiegs- und Mannschaftsfahrten-Galerie steht diesmal das Fest zur Winterpause im Fokus der Redaktion.

Wahrscheinlich dürften in diesem Winter wieder die meisten Teams in Nordrhein-Westfalen eine Weihnachtsfeier ausrichten. Im vergangenen Jahr verzichteten noch viele Klubs auf eine Feier nach dem ersten Halbjahr, weil das Risiko mit Blick auf die Corona-Pandemie zu hoch war. Covid-19 wird zwar weiterhin ein steter Begleiter bleiben, aber die Situation ist entspannter als vor einem Jahr im Griff.

Um eine möglichst tolle Galerie mit vielen verschiedenen Teams - ob Frauen, Juniorinnen und Junioren, Alt-Herren oder Herren – zusammenzustellen, bitten wir euch um euer Mitwirken! Es gibt verschiedene Wege, eure Fotos (und gern auch Videos für Instagram) an die Redaktion von FuPa Niederrhein zu übermitteln: per E-Mail, per WhatsApp oder natürlich auch per Instagram - den Weg entscheidet ihr.

So schickt ihr eure Fotos an die FuPa-Redaktion