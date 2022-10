Das vielleicht kürzeste Kreisliga-Spiel aller Zeiten Der KSV Mesopotamia Grevenbroich hat sein Kreisliga-Derby gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd III in weniger als zehn Minuten gewonnen.

Der Amateurfußball überrascht Aktive, Fans und Berichterstatter jede Woche auf das Neue. Diesmal wandert der Blick in die Kreisliga C von Grevenbroich und Neuss, denn in der Gruppe 3 haben der KSV Mesopotamia Grevenbroich und der 1. FC Grevenbroich-Süd III mutmaßlich für das kürzeste Kreisliga-Spiel aller Zeiten am Niederrhein gesorgt. Dieser ungleiche Vergleich reiht sich mindestens in die Top five der am schnellsten beendeten Partien ein, denn nach nicht einmal zehn Minuten war das Spiel regelkonform beendet.