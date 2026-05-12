 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Das Trainer-Karussell in der Oberliga Westfalen: Der aktuelle Stand

Drei Oberliga-Top-Teams mit neuem Coach ab Sommer

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Marco Stiepermann trainiert in der kommenden Spielzeit den SV Westfalia Rhynern - vielleicht in der Regionalliga!
Marco Stiepermann trainiert in der kommenden Spielzeit den SV Westfalia Rhynern - vielleicht in der Regionalliga! – Foto: Marco Bader

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Bei elf Oberligisten besitzen die Trainer einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Die aktuellen Top 3 der Tabelle werden sich verändern.

Bei fünf Oberligisten ist die Lage noch offen.

So ist der Stand zur Oberliga Westfalen 2026/27:

SV Westfalia Rhynern | Marco Stiepermann (35, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis Januar 2026 ASC 09 Dortmund)

SG Wattenscheid 09 | Przemek Czapp (36, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis Februar 2026 SC Verl II)

ASC 09 Dortmund | Magnus Niemöller (52, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis April 2025 SpVgg Erkenschwick)

SV Lippstadt 08 | Felix Bechtold (35, seit Sommer 2019, Vertrag bis 2027)

TSV Victoria Clarholz | Christian Lichte (35, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)

1. FC Gievenbeck | Torsten Maas/Steffen Büchter (26/30, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)

TSG Sprockhövel | Andrius Balaika (47, seit Februar 2024, Vertrag bis 2027)

SpVgg Erkenschwick | Nassir Malyar (seit Sommer 2025, Vertrag bis 2027)

SC Verl II | Robert Mainka (43, seit Februar 2026, Vertrag bis 2027)

SpVgg Vreden | Andree Dürr/Romario Wiesweg (35/31, seit Oktober 2023, Vertrag bis 2027)

TuS Ennepetal | Max Borchmann (34, seit Januar 2026, Vertrag bis 2027)

RW Ahlen | Marcel Stöppel (33, seit Januar 2026, Vertrag bis 2027)

SG Finnentrop/Bamenohl | Jonas Ermes (34, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)

SC Preußen Münster II | Kieran Schulze-Marmeling (37). Im April 2026 übernahmen interimsweise die Co-Trainer Daniel Feldkamp/Yannick Bauer, da Schulze-Marmeling erneut den dieses mal erfolglosen Abstiegskampf der Profis unterstützt hat. Nach FuPa-Informationen wird der langjährige Adlerträger wie im Vorjahr wieder als Chef-Coach zur U23 zurückkehren.

SV Schermbeck | offen (aktuell seit Sommer 2024 Engin Yavuzaslan, Rücktritt zum Saisonende)

TuS Hiltrup | offen (aktuell seit Februar 2026 Raul Prieto als Sportlicher Leiter interimsweise in Doppelfunktion)

Türkspor Dortmund | offen (aktuell seit Dezember 2025 Aldin Kljajic)

FC Eintracht Rheine | offen (aktuell seit März 2026 Christian Bienemann )

DSC Arminia Bielefeld II | unbekannt (aktuell Oliver Döking (32), der im vergangenen Sommer die neu gegründete U21 übernommen hat. Die Vertragslaufzeit ist bislang nicht bekannt)