Das Trainer-Karussell in der Oberliga Westfalen: Der aktuelle Stand

Bei elf Oberligisten besitzen die Trainer einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Die aktuellen Top 3 der Tabelle werden sich verändern.
Bei fünf Oberligisten ist die Lage noch offen.
SV Westfalia Rhynern | Marco Stiepermann (35, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis Januar 2026 ASC 09 Dortmund)
SG Wattenscheid 09 | Przemek Czapp (36, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis Februar 2026 SC Verl II)
ASC 09 Dortmund | Magnus Niemöller (52, neu, aktuell vereinslos, zuletzt bis April 2025 SpVgg Erkenschwick)
SV Lippstadt 08 | Felix Bechtold (35, seit Sommer 2019, Vertrag bis 2027)
TSV Victoria Clarholz | Christian Lichte (35, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)
1. FC Gievenbeck | Torsten Maas/Steffen Büchter (26/30, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)
TSG Sprockhövel | Andrius Balaika (47, seit Februar 2024, Vertrag bis 2027)
SpVgg Erkenschwick | Nassir Malyar (seit Sommer 2025, Vertrag bis 2027)
SC Verl II | Robert Mainka (43, seit Februar 2026, Vertrag bis 2027)
SpVgg Vreden | Andree Dürr/Romario Wiesweg (35/31, seit Oktober 2023, Vertrag bis 2027)
TuS Ennepetal | Max Borchmann (34, seit Januar 2026, Vertrag bis 2027)
RW Ahlen | Marcel Stöppel (33, seit Januar 2026, Vertrag bis 2027)
SG Finnentrop/Bamenohl | Jonas Ermes (34, seit Sommer 2024, Vertrag bis 2027)
SC Preußen Münster II | Kieran Schulze-Marmeling (37). Im April 2026 übernahmen interimsweise die Co-Trainer Daniel Feldkamp/Yannick Bauer, da Schulze-Marmeling erneut den dieses mal erfolglosen Abstiegskampf der Profis unterstützt hat. Nach FuPa-Informationen wird der langjährige Adlerträger wie im Vorjahr wieder als Chef-Coach zur U23 zurückkehren.
SV Schermbeck | offen (aktuell seit Sommer 2024 Engin Yavuzaslan, Rücktritt zum Saisonende)
TuS Hiltrup | offen (aktuell seit Februar 2026 Raul Prieto als Sportlicher Leiter interimsweise in Doppelfunktion)
Türkspor Dortmund | offen (aktuell seit Dezember 2025 Aldin Kljajic)
FC Eintracht Rheine | offen (aktuell seit März 2026 Christian Bienemann )
DSC Arminia Bielefeld II | unbekannt (aktuell Oliver Döking (32), der im vergangenen Sommer die neu gegründete U21 übernommen hat. Die Vertragslaufzeit ist bislang nicht bekannt)