Das Trainer-Karussell in der Oberliga Westfalen: Der aktuelle Stand

Marco Stiepermann trainiert in der kommenden Spielzeit den SV Westfalia Rhynern - vielleicht in der Regionalliga! – Foto: Marco Bader

Bei elf Oberligisten besitzen die Trainer einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Die aktuellen Top 3 der Tabelle werden sich verändern.

Bei fünf Oberligisten ist die Lage noch offen.

So ist der Stand zur Oberliga Westfalen 2026/27: