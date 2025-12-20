TuS Ennepetal sichert sich die Dienste von Ex-Türkspor-Coach

Nachdem Borchmann kürzlich überraschend bei Oberligist Türkspor Dortmund vor die Tür gesetzt wurde , hat Schlusslicht TuS Ennepetal zugeschlagen. Der Sportliche Leiter Leon Enzmann hatte im September interimsweise übernommen und ist froh, den "Zusatz-Job" wieder abgeben zu können. Der 34-jährige Borchmann bringt seinen Co-Trainer Dennis Niggemann (35) mit, mit dem er bereits mehrere Jahre beim FC Iserlohn zusammengearbeitet hatte, und hat dem Verein zumindest bis 2027 zugesagt. Ligaunabhängig heißt es von Vereinsseite.

Enzmann erklärt gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost": "Es war nie mein Wunsch, nie mein Wille, als Trainer zu arbeiten. In der Sportlichen Leitung stehen so viele Aufgaben an, die erledigt werden müssen. Ich freue mich darauf, dafür wieder mehr Zeit zu haben“, sagt Enzmann, der von seinem neuen Trainer vollauf überzeugt ist. „Max arbeitet sehr nachhaltig, deswegen sind wir auch froh, dass er auch für den Fall eines Abstiegs zugesagt hat."

Borchmann gibt an: "Die langfristige Zusage war dem Verein wichtig. Wir verfolgen einen spielerischen Ansatz. Am Ende, und das habe ich in 13 Jahren als Trainer gelernt, ist ein gesundes Maß an Pragmatismus aber notwendig. Es ist egal, wie wir spielen wollen. Wir wollen Spiele gewinnen“