Türkspor Dortmund entlässt Trainerteam

Cheftrainer Max Borchmann und Co-Trainer Dennis Niggemann wurden trotz des sportlichen Aufwärtstrends mit drei Siegen aus den letzten fünf Ligapartien sowie dem Halbfinaleinzug im Westfalenpokal und dem Viertelfinaleinzug im Kreispokal entlassen. Dies gab Türkspor Dortmund am Samstag kurz vor dem heutigen Auswärtsspiel beim DSC Arminia Bielefeld II bekannt.

In einer Stellungnahme des Vereins heißt es laut der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", dass eine „Phase interner Neuausrichtung“ der Hintergrund ist. In diesem Zuge habe man sich „einvernehmlich vom Trainerteam Max Borchmann und Dennis Niggemann getrennt“. Diese Entscheidung sei nicht sportlich begründet, sondern Teil einer „organisatorischen Umstrukturierung, mit der der Verein seine internen Abläufe und Verantwortlichkeiten neu ordnet“. Die sportliche Verantwortung werde zunächst „interimsmäßig intern koordiniert“.

Von einer einvernehmlichen Trennung spricht Borchmann jedoch nicht: „Dennis und ich haben versucht, Lösungen anzubieten und gehofft, den Weg weiterzugehen. Die Entscheidung des Vereins war aber eine andere – und die akzeptieren wir.“