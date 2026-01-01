Hiltrup und Ahlen bestätigen spektakulären Trainerwechsel

Im Übrigen bestätigte Ahlen auch die bereits kursierende Verpflichtung von Bernad Gllogjani, der in der Hinrunde 15 Scorerpunkte für Ligarivale Türkspor Dortmund erzielt hat. Die Verhandlungen mit Routinier Marvin Pourie dauern an.

Hiltrup rangiert drei Punkte vor der Abstiegszone und hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf Ahlen, die Vorletzter sind. Es ist auch in Bezug auf diesen Wechsel eine hochspannende Rückrunde zu erwarten. Wegen der Reduzierung der Oberliga Westfalen von 19 auf 18 Mannschaften steigen drei Mannschaften sicher ab.

Vom Aufsteiger TuS Hiltrup wechselt Chefcoach Marcel Stöppel an die Seitenlinie von Ligarivale Rot Weiss Ahlen ( FuPa berichtete ). Dies bestätigen beide Vereine an Neujahr. Der 32-Jährige kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück. An der Werse trainierte er bereits von 2017 bis 2019 die U19. Über das Nachwuchsleistungszentrum beim MSV Duisburg folgten ab 2021 die ersten Schritte im Seniorenbereich beim TuS Hiltrup als Co-Trainer, bei dem er zum Chefcoach aufstieg und die Münsteraner erstmals in der Vereinsgeschichte in das westfälische Amateuroberhaus führte.

Nach intensiven und offenen Gesprächen wurde gemeinsam eine Lösung gefunden, die Klarheit schafft und die Handlungsfähigkeit des Vereins sicherstellt. Der TuS Hiltrup bedankt sich bei Marcel Stöppel ausdrücklich für die gemeinsame Zeit und die sportlichen Erfolge, insbesondere für den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Marcel Stöppel hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft beigetragen.

"Cheftrainer Marcel Stöppel hat sich entschieden, eine neue sportliche Herausforderung bei Rot Weiss Ahlen anzunehmen. Die Anfrage erreichte den TuS Hiltrup kurzfristig zwischen den Weihnachtstagen und führte in einer sportlich sensiblen Phase, mitten in der Winterpause und wenige Tage vor dem Trainingsauftakt, zu einer besonderen Situation für alle Beteiligten.

Für die aktuelle Phase ist die sportliche Verantwortung intern geregelt. Der sportliche Leiter Raul Prieto ist in einer Doppelfunktion enger in die tägliche Arbeit des Trainerteams eingebunden. Das bestehende Staff und Trainerteam arbeitet geschlossen weiter, genießt das volle Vertrauen des Vereins und steht uneingeschränkt hinter der Mannschaft und dem eingeschlagenen Weg.

Parallel dazu laufen bereits strukturierte Gespräche sowie erste Anfragen in Bezug auf eine nachhaltige Nachfolgelösung. Der TuS Hiltrup wird diese Entwicklung mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt vorantreiben. Eine Entscheidung wird nicht erzwungen, sondern erst dann getroffen, wenn sie sportlich wie strukturell überzeugt.

Der volle Fokus des Vereins liegt nun auf der Vorbereitung und der Rückrunde. Der TuS Hiltrup sieht sich für die kommenden Aufgaben stabil aufgestellt und geht den nächsten Schritt mit Klarheit, Geschlossenheit und Verantwortung.

Prieto sagt: "Die Anfrage von Rot Weiß Ahlen an Marcel erreichte mich kurzfristig mitten in meinem Urlaub zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Das kam überraschend und hat in kurzer Zeit viele Gespräche notwendig gemacht. Gemeinsam haben wir die Situation offen besprochen und eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten gut umgehen können."

___

Die Pressemitteilung von Rot Weiss Ahlen:

Rot Weiss Ahlen hat die Nachfolge von René Lewejohann geregelt und Marcel Stöppel als neuen Cheftrainer der 1. Mannschaft verpflichtet. Der 32-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten TuS Hiltrup an die Werse und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2027, der eine Option bis 2028 beinhaltet.

Mit Stöppel setzt Rot Weiss Ahlen bewusst auf eine langfristige Lösung. Der gebürtige Beckumer ist in der Region verwurzelt und kein Unbekannter beim RWA: Bereits zwischen 2017 und 2019 war er als Trainer der U19 tätig. In den vergangenen Jahren sammelte Stöppel beim TuS Hiltrup zunächst als Co-Trainer und anschließend als Cheftrainer wertvolle Erfahrung. In der Saison 2024/25 führte er den TuS Hiltrup zum Aufstieg in die Oberliga Westfalen und bestätigte damit nachhaltig seine sportliche Entwicklung sowie seine Fähigkeit, eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu formen.

Präsident Dietmar Kupfernagel betont insbesondere den regionalen Bezug und die Perspektive der Verpflichtung: „Für uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der die Region kennt und sich mit dem Verein identifiziert. Marcel kommt aus Beckum, wohnt quasi um die Ecke und weiß, was Rot Weiss Ahlen bedeutet. Er ist jung, hungrig und arbeitet sehr strukturiert mit klarer Perspektive. Genau dieses Profil haben wir gesucht.“

Sportvorstand Dennis Kocker ordnet die Entscheidung auch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen ein: „Nach dem überraschenden Weggang von René Lewejohann mussten wir uns kurzfristig neu orientieren. Uns war dabei bewusst, dass die Situation für den TuS Hiltrup nicht einfach ist. Deshalb haben wir bis zum Vertragsabschluss jederzeit offen und transparent kommuniziert. Auch wenn es inhaltlich unterschiedliche Auffassungen gab, war der Austausch stets fair. Umso wichtiger war es für uns, Marcel langfristig zu binden – mit einem Vertrag und einer Option, die Planungssicherheit schafft.“

Der Sportliche Leiter Luka Tankulic unterstreicht die strategische Dimension der Verpflichtung: „Marcel stand bei uns schon lange auf der Agenda – auch bereits vor der Verpflichtung von René Lewejohann. Wir beobachten seine Arbeit seit Jahren sehr genau und schätzen seine fachliche Qualität und Entwicklung. Für uns war klar: Wir wollen keine Übergangslösung und keinen Trainer für sechs Monate. Wir wollten jemanden, der den Klassenerhalt mitgestaltet und anschließend gemeinsam mit uns eine Mannschaft aufbaut, mit der wir wieder angreifen können.“

Marcel Stöppel selbst blickt mit großer Motivation auf seine Rückkehr nach Ahlen: „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Für mich war schnell klar: Wenn ich diesen Schritt gehe, dann nur zu Rot Weiss Ahlen. Mir ist bewusst, dass hier viel Arbeit vor uns liegt – deshalb gilt für mich: mehr arbeiten, weniger reden. Gleichzeitig möchte ich mich ausdrücklich beim TuS Hiltrup bedanken. Das ist ein großartiger Verein, bei dem ich mich sehr wohlgefühlt habe. Die Entscheidung für Ahlen war eine bewusste Entscheidung für diese Aufgabe und diese Verantwortung.“

Stöppel wird seine Arbeit offiziell am Samstag, den 03. Januar, aufnehmen. Der Trainingsauftakt findet um 10 Uhr am Ahlener Wersestadion statt."