Neuer Trainer ab Sommer: Ex-Profi unterschreibt bei Westfalia Rhynern Die Gerüchteküche bestätigt sich von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Marco Stiepermann, David Schmidt und Justin Martin. – Foto: SV Westfalia Rhynern

Vor vier Wochen wurde es bereits gemunkelt. Der 35-jährige Marco Stiepermann, der Mitte Januar beim ASC 09 Dortmund zurückgetreten war, wurde als heißer Kandidat beim Ligarivalen SV Westfalia Rhynern gehandelt. Dort waren zu Saisonbeginn der Sportlicher Leite David Schmidt sowie Co-Trainer Tobias Langner als Trainer-Duo eingesprungen, da der heutige Coach von Rot Weiss Ahlen bzw. der damalige Coach des TuS Hiltrup, Marcel Stöppel, kurzfristig abgesagt hatte. Die Gerüchteküche war wochenlang entsprechend eindeutig. Schmidt konzentriert sich ab Sommer wieder auf den Posten des Sportlichen Leiters und Stiepermann heuert bei einem ambitionierten Oberligisten an, der im Gegensatz zum ASC ein Regionalliga-taugliches Stadion besitzt und klare Aufstiegs-Ambitionen hegt. Nun ist dies Realität geworden! Der Hammer Stadtteilverein verkündete am heutigen Dienstagabend die Verpflichtung. Stiepermann bringt seinen Co-Trainer Justin Martin mit und hat ligaunabhängig unterschrieben. Nach eigenen Angaben lagen ihm seit der Oktober-Bekanntgabe der ASC-Trennung auch Regionalliga-Angebote vor. Die Zukunft von Langner ab dem Sommer ist offen.

Stiepermann, der in seiner Spielerlaufbahn u. a. in der Bundesliga und der Premier League gespielt hat, sagt gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger": "In Rhynern habe ich langfristig die Möglichkeit, bei einem Verein zu arbeiten, der gut geführt, der familiär ist und der mir trotzdem Visionen aufgezeigt hat, dass die sportliche Zukunft sehr interessant sein kann. Ich denke, ich passe von meiner Art, wie ich bin, genau in diesen Verein hinein. Ich möchte stetig weiter wachsen. Ich möchte nicht schnell, sondern Schritt für Schritt wachsen. Mein Ziel ist, Fußball-Lehrer zu werden – und das am besten bei einem Verein, bei dem ich langfristig etwas aufbauen kann. Ich hätte durchaus sagen können, ich gehe auf Biegen und Brechen zu einem Verein in der Regionalliga, der ambitionierter ist. Aber das hat sich für mich nicht richtig angefühlt." Die Rhyneraner Meldung im Wortlaut:

"Der SV Westfalia Rhynern stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit Marco Stiepermann einen neuen Cheftrainer ab Sommer 2026. Der 35-jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball sowie aus seiner bisherigen Trainerlaufbahn mit in den Westfalia Sportpark. Stiepermann blickt auf eine bemerkenswerte aktive Karriere zurück. Als Profi stand er u.a. für Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, FC Energie Cottbus, SpVgg Greuther Fürth, VfL Bochum, Norwich City und den SC Paderborn unter Vertrag. Diese Stationen prägten ihn sowohl sportlich als auch menschlich und bilden heute die Grundlage seiner Arbeit als Trainer.