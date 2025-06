Überraschung bei Rhynerns Trainerlösung – welcher Top-Kandidat absagte

Der SV Westfalia Rhynern hat endlich für Klarheit auf der Trainerposition gesorgt und eine Lösung für den nach einem Jahr abwandernden Chefcoach Alexander Bruchhage gefunden: Zur Saison 2025/26 werden der bisherige Co-Trainer Tobias Langner (27) und der aktuelle Sportliche Leiter David Schmidt (36) auf der Bank des Oberligisten Platz nehmen, wie der Verein am Freitagnachmittag (6. Juni) offiziell bestätigte.

Dass der SV Westfalia Rhynern, der zur kommenden Spielzeit gerne den Regionalliga-Aufstieg ins Visier nehmen will und durch Ambitionen wie diese der Abschied von Bruchhage gerade erst zustande kam, kommt völlig überraschend. Nach "WA"- und FuPa-Informationen waren sich die Hammer nämlich bis vor kurzem noch mit einem anderen Kandidaten einig: Eigentlich sollte Marcel Stöppel (32), frisch gebackener Westfalenliga-Meister von Rhynerns zukünftigem Oberliga-Gegner TuS Hiltrup, Anfang dieser Woche im Westfalia Sportpark unterschreiben. Dieser habe aber nun "aus persönlichen Gründen" abgesagt.

"Wir sind komplett überzeugt von dieser Lösung, das ist aktuell die beste Variante. Beide kennen den Verein und haben einen guten Draht in die Mannschaft", wird Rhynerns Fußballabteilungsleiter Daniel Spilker im "Westfälischen Anzeiger" zitiert.

Absage überrascht alle Rhyneraner

"Die sportliche Leitung um David Schmidt hatte nach Gesprächen mit verschiedenen Trainerkandidaten vor Wochen bereits einen Nachfolger gefunden, mit dem zeitnah auch eine endgültige Vereinbarung erzielt wurde", schildert Spilker ohne den Namen Stöppel in den Mund zu nehmen. "Dieser sollte gemeinsam mit dem vom Co-Trainer aufrückenden Tobias Langner das Trainerteam bilden. Er bat uns, Rücksicht auf seine damalige sportliche Situation zu nehmen. Dem sind wir verständlicherweise aus Respekt nachgekommen und haben daher noch mit einer Öffentlichkeitsvorstellung gewartet." Stöppel sei sogar in den bisherigen Kaderplanungen involviert gewesen seien, so Spilker, der selbst nicht mit einer Absage gerechnet hatte. "Diese neue unerwartete Situation für uns als Verein musste kurz verdaut werden, um anschließend alternativlos vier Wochen vor Trainingsbeginn den Blick direkt nach vorne zu richten und nach Lösungen zu suchen." Die Kombination aus Schmidt und Langner sehe Spilker nun als "die optimale Besetzung" an.

David Schmidt, der selbst bis 2024 noch an der Seitenlinie der SG Bockum-Hövel stand, mit der er den Durchmarsch aus der Bezirks- in die Westfalenliga schaffte, gesteht im "Westfälischen Anzeiger" ein, dass es "weder mein Plan noch meine Intention war, zur neuen Saison in Rhynern mit zum Trainerteam zu gehören. Aber ich fühle mich gegenüber dem Verein verantwortlich. Und ich wollte Tobi und die Mannschaft nicht im Stich lassen."

Dass es am Ende ein internes Duo als neue Übungsleiter gibt, hat auch die Spieler von Westfalia Rhynern überrascht. Kapitän Michael Wiese sagt: "Wir hatten ja schon vorher mitbekommen, dass ein Trainer fix ist. Auf das, was da passiert ist, war dann aber keiner vorbereitet." Dass Schmidt nun übernehme, sei "richtig cool". "Ich bin absolut zufrieden mit der Wahl, die der Verein getroffen hat. Bei ihm und auch bei Tobi wissen wir, was wir bekommen. Daher ist das genau die richtige Entscheidung."

Prieto: Anfrage zu "völlig unpassenden Zeitpunkt"

Dem TuS Hiltrup bleibt sein Erfolgscoach damit in der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte an der Seitenlinie erhalten. Marcel Stöppel kam nach Stationen in der Jugend von RW Ahlen und MSV Duisburg 2021 ins Trainerteam der Münsteraner und stieg ein Jahr später als Nachfolger von Christian Hebbeler als Cheftrainer auf.

Hiltrups Sportlicher Leiter Raul Prieto bestätigte auf Nachfrage von FuPa Westfalen die Gespräche zwischen Stöppel und Rhynern: "Marcel hat mich bereits frühzeitig offen über eine Anfrage informiert. Wie immer arbeiten wir sehr vertrauensvoll zusammen, und auch in diesem Fall war das gegeben. Dass er sich aus verschiedenen Gründen für den TuS Hiltrup entschieden hat, freut uns natürlich sehr. Eine schriftliche Zusage gegenüber einem anderen Verein kann es nicht gegeben haben, da ich zu keinem Zeitpunkt Kontakt mit Verantwortlichen eines anderen Vereins hatte."

Zudem bestehe mit Stöppel bereits seit dem vergangenen Jahr eine schriftliche Vereinbarung – inklusive einer vertraglichen Bindung für den Fall eines Aufstiegs. "Die Anfrage kam für uns sportlich zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt – mitten im Aufstiegskampf", so Prieto weiter. "Umso mehr zeigt das den gegenseitigen Respekt, die Loyalität und den engen Zusammenhalt zwischen Marcel und mir – ich war jederzeit direkt informiert."