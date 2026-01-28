Wechselt Stiepermann im Sommer zu einem Konkurrenten des ASC 09? Von höheren Ambitionen war beim Stiepermann-Abgang die Rede. von red · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Hammeke

Erst gaben der ASC 09 Dortmund und Chefcoach Marco Stiepermann die Trennung im Oktober 2025 zum Saisonende bekannt, dann gab es vor einer Woche doch das vorzeitige Aus. Anstatt eines Wechsels in eine höhere Spielklasse bahnt sich zur Spielzeit 2026/27 ein Engagement bei Aplerbecks Ligakonkurrenten SV Westfalia Rhynern an. Darüber berichtet die Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Die genauen Gründe für das Aus in Aplerbeck bleiben für Außenstehende ein kleines Mysterium. Doch ein dortiger Abgang und eine fast gleichzeitige Arbeitsaufnahme bei einem ambitionierten Oberliga-Rivalen lassen weiter die Frage aufkommen, ob der ASC 09 Dortmund tatsächlich in die Regionalliga strebt. Die Infrastruktur in Dortmund fehlt bekanntlich, weswegen Türkspor Dortmund für die 4. Liga in das Hagener Ischelandstadion ausweichen musste. Ob der ASC ein ähnliches Szenario wirklich beabsichtigt und die Regionalliga-Lizenz beantragen wird, erscheint unter den aktuellen Ereignissen mehr als fraglich. „Ich möchte es nicht größer machen, als es ist. Ich habe es, was die sportliche Zukunft angeht, aber nicht mehr für sicher empfunden, dass wir den maximalen Erfolg rausholen können", äußerte sich Stiepermann, der im Sommer 2023 beim ASC angeheuert hatte, gegenüber den "Ruhr Nachrichten" mit einem großen Interpretationsspielraum zur vorzeitigen Trennung.

Schmidt wieder "nur" Sportlicher Leiter Zurück zum SV Westfalia Rhynern. Dort hatte der Sportliche Leiter David Schmidt im vergangenen Sommer fest mit einem Engagement von Ex-Hiltrup-Coach Marcel Stöppel gerechnet. Nach FuPa-Informationen gab es gewisse Differenzen über die Qualität der Kaderzusammenstellung, so dass Stöppel doch noch kurzfristig zurückzog, in Hiltrup blieb und inzwischen bekanntlich bei RW Ahlen gelandet ist, die über kurz oder lang aus dem akuten Oberliga-Abstiegskampf heraus wieder die Regionalliga anpeilen möchten.