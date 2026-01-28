Wechselt Stiepermann im Sommer zu einem Konkurrenten des ASC 09?

Erst gaben der ASC 09 Dortmund und Chefcoach Marco Stiepermann die Trennung im Oktober 2025 zum Saisonende bekannt, dann gab es vor einer Woche doch das vorzeitige Aus. Anstatt eines Wechsels in eine höhere Spielklasse bahnt sich zur Spielzeit 2026/27 ein Engagement bei Aplerbecks Ligakonkurrenten SV Westfalia Rhynern an. Darüber berichtet die Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".
Die genauen Gründe für das Aus in Aplerbeck bleiben für Außenstehende ein kleines Mysterium. Doch ein dortiger Abgang und eine fast gleichzeitige Arbeitsaufnahme bei einem ambitionierten Oberliga-Rivalen lassen weiter die Frage aufkommen, ob der ASC 09 Dortmund tatsächlich in die Regionalliga strebt. Die Infrastruktur in Dortmund fehlt bekanntlich, weswegen Türkspor Dortmund für die 4. Liga in das Hagener Ischelandstadion ausweichen musste. Ob der ASC ein ähnliches Szenario wirklich beabsichtigt und die Regionalliga-Lizenz beantragen wird, erscheint unter den aktuellen Ereignissen mehr als fraglich.
„Ich möchte es nicht größer machen, als es ist. Ich habe es, was die sportliche Zukunft angeht, aber nicht mehr für sicher empfunden, dass wir den maximalen Erfolg rausholen können", äußerte sich Stiepermann, der im Sommer 2023 beim ASC angeheuert hatte, gegenüber den "Ruhr Nachrichten" mit einem großen Interpretationsspielraum zur vorzeitigen Trennung.
Schmidt wieder "nur" Sportlicher Leiter
Zurück zum SV Westfalia Rhynern. Dort hatte der Sportliche Leiter David Schmidt im vergangenen Sommer fest mit einem Engagement von Ex-Hiltrup-Coach Marcel Stöppel gerechnet. Nach FuPa-Informationen gab es gewisse Differenzen über die Qualität der Kaderzusammenstellung, so dass Stöppel doch noch kurzfristig zurückzog, in Hiltrup blieb und inzwischen bekanntlich bei RW Ahlen gelandet ist, die über kurz oder lang aus dem akuten Oberliga-Abstiegskampf heraus wieder die Regionalliga anpeilen möchten.
Schmidt übernahm mit Co-Trainer Tobias Langner als Cheftrainer-Duo höchst erfolgreich, so dass Rhynern beste Chancen hat, sich in einem möglichen Dreikampf mit Wattenscheid und Lippstadt durchzusetzen.
Doch die Rhyneraner Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" macht unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen klar, dass sich Schmidt auch gerne wieder auf die Position des Sportlichen Leiters konzentrieren würde. Die Zukunft von Langner wäre beim Antritt von Stiepermann unklar, da dieser seinen Co-Trainer Justin Martin mitbringen würde.
Feststeht, dass es intensive und zielführende Gespräche zwischen Stiepermann und Rhynern gab. Es wäre sicherlich ein "Match", denn Rhynern wird, wenn der Aufstieg in der laufenden Saison nicht klappt, ein klarer Regionalliga-Kandidat unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur bleiben, womit Stiepermann den von ihm erwähnten maximalen Erfolg anpeilen könnte.