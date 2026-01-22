– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

ASC 09 Dortmund: Stiepermann macht vorzeitig Schluss Zum Saisonende wäre eh Schluss gewesen. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen ASC 09 Dortmund Marco Stiepermann

Chefcoach Marco Stiepermann hatte im Oktober seinen Rücktritt beim ASC 09 Dortmund zum Ende der laufenden Spielzeit bekanntgegeben. Nun teilt der Verein mit, dass es auf Wunsch des 34-Jährigen zur sofortigen Vertragsauflösung kommt. Auch Co-Trainer Justin Martin verabschiedet sich.

In der Pressemitteilung heißt es wie folgt: "Der ASC 09 Dortmund und Cheftrainer Marco Stiepermann gehen ab sofort getrennte Wege. In einem gemeinsamen Gespräch bat Stiepermann den Verein um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags. Der ASC 09 ist dieser Bitte nachgekommen. Auch Co-Trainer Justin Martin verlässt den Verein. Beide hatten den Vorstand bereits im Oktober darüber informiert, dass sie ihre im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängern werden. Der ASC 09 bedankt sich bei Marco und Justin für die gute Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren und wünscht ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. Zur sportlichen Ausrichtung für die Rückrunde wird sich der Verein äußern, sobald eine Entscheidung getroffen wurde."

„Marco und Justin sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihre Verträge mit sofortiger Wirkung aufzulösen“, erklärt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09 Dortmund. „Trotz der bevorstehenden Trennung im Sommer hätten wir gerne mit den beiden gemeinsam die Saison beendet. Das entsprach aber leider nicht ihrem Wunsch.“ In der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" führt Hübner aus, dass Stiepermann und Martin der Meinung waren, "dass es in dieser Konstellation nicht mehr funktioniert". Von einem neuen Club weiß Hübner nichts.