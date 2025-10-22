Stiepermann (Mitte) verabschiedet sich im kommenden Sommer nach drei Jahren in Aplerbeck. – Foto: Martin Hammeke

Trainer-Rücktritt bei ungeschlagenem Oberligisten zum Saisonende Der ASC 09 Dortmund klopft einmal mehr vehement an die Tür zum Profifußball. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen ASC 09 Dortmund Marco Stiepermann

Saisonübergreifend ist der Aplerbecker Coach Marco Stiepermann inzwischen seit 19 Spielen ungeschlagen und thront aktuell an der Spitze der Oberliga Westfalen. Mit einer für Außenstehende doch eher überraschenden Nachricht ging der ASC 09 Dortmund am Mittwochmorgen an die Öffentlichkeit. Der 34-jährige Ex-Profi, der seit Sommer 2023 das Zepter in der Hand hält und zuletzt zweimal Platz 3 im westfälischen Amateuroberhaus eingefahren hat, wird sein Amt zum Saisonende niederlegen. "Mit der Weiterentwicklung zahlreicher junger Spieler bewies Stiepermann, dass er langfristig denken und arbeiten kann. Gemeinsam haben der Verein und das Trainerteam entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es von Vereinsseite.

>>> Das ist Marco Stiepermann „Schon im vergangenen Jahr hatten wir vereinbart, dass wir uns im Laufe der Saison zusammensetzen und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht“, erklärt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09 Dortmund: „Marco und sein Team leisten nicht nur sportlich Großartiges, sondern passen auch menschlich sehr gut in die ASC-Familie. Es war unser Ziel, Marco die Möglichkeit zu geben, in seiner noch jungen Trainerkarriere wichtige Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Nun ist es für ihn Zeit, nach dieser Saison den nächsten Schritt zu machen.“

Auch Stiepermann blickt mit Stolz auf die gemeinsame Zeit: „Mir war es wichtig, dass der Verein frühzeitig Planungssicherheit hat, weil ich dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung in den letzten Jahren bin. Die Zusammenarbeit ist für mich persönlich und beruflich enorm bereichernd. Wir werden uns jetzt auf die laufende Saison fokussieren, den eingeschlagenen Weg gemeinsam bis zum letzten Spieltag gehen und die Entwicklung der Spieler weiter vorantreiben.“ Hübner betont: „Wir sind froh, dass wir in dieser wichtigen Position frühzeitig Klarheit haben. So haben wir die Möglichkeit, die aktuelle Saison mit dem bestmöglichen Erfolg weiterzuführen und uns in Ruhe um die Nachfolge zu kümmern.“