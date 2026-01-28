Stiepermann? Das sagt Rhynerns Trainer und Sportlicher Leiter Schmidt Heuert Ex-ASC-Coach Marco Stiepermann im Sommer beim SV Westfalia Rhynern an? von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Der SV Westfalia Rhynern spielt um den Aufstieg in die Regionalliga mit. – Foto: Ralph Görtz

Die Gerüchteküche brodelt wie berichtet. Nun hat sich Rhynerns aktueller Cheftrainer und Sportlicher Leiter David Schmidt gegenüber FuPa Westfalen zu Wort gemeldet:

"Ich bin sehr verwundert über die Berichterstattung zu einer angeblichen Einigung mit Marco Stiepermann. Für mich persönlich ist die Entscheidung über meine eigene Zukunft noch nicht gefallen. Der Verein hat mir sehr klar signalisiert, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich künftig in einer Doppelfunktion, ausschließlich als Trainer oder als sportlicher Leiter weitermachen möchte. Für diese Entscheidungsfindung gibt es einen klaren Zeit- und Kommunikationsplan. Vorrang haben zunächst interne Gespräche, die teilweise noch gar nicht stattgefunden haben. Umso irritierter bin ich darüber, eine Überschrift lesen zu müssen, in der bereits davon die Rede ist, dass im Sommer ein neuer Trainer bereitsteht. Das empfinde ich sowohl gegenüber den Personen, mit denen noch keine Gespräche geführt wurden, als auch gegenüber der Mannschaft als respektlos.

Wir haben die beste Hinserie in der Vereinsgeschichte gespielt, und mir macht die tägliche Arbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft extrem viel Spaß. Die Menschen hier sind mir sehr ans Herz gewachsen. Gleichzeitig erfordert nachhaltiger sportlicher Erfolg sehr harte Arbeit und ein regelmäßiges Arbeiten im roten Bereich. Das darf jedoch keine negativen Auswirkungen auf meine Familie haben – insbesondere nicht auf meine Frau und meine drei Kinder. Zudem trage ich in meinem Beruf bei der Bank, verbunden mit regelmäßigen Reisen nach Frankfurt, eine hohe Verantwortung. Dort müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, bei denen Fehler nicht erlaubt sind. Dieses Risiko kann und möchte ich nicht eingehen.