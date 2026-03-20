1. FC Gievenbeck verlängert mit Cheftrainer-Duo

Kontinuität auf der Trainerbank beim 1. FC Gievenbeck. Der Oberligist hat die Verträge mit dem Cheftrainer-Duo Torsten Maas (26) und Steffen Büchter (30) für die Spielzeit 2026/27 verlängert. Gemeinsam halten beide seit Sommer 2024 das Zepter in der Hand.
„Die Verlängerung und das Commitment der beiden ist ein klares Zeichen, dass wir mit unserem Weg noch nicht am Ende sind“, freut sich Gievenbecks Sportlicher Leiter Jens Truckenbrod (Foto, Mitte) über die Zusage des eingespielten Trainerduos. „Ich persönlich arbeite unheimlich gerne mit den beiden zusammen. Ihre akribische Arbeit, ihr ganzer Einsatz für Verein und Mannschaft und ihre Fähigkeit, die Spieler weiterzuentwickeln ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Trotz eines sehr groß ausgefallenen Altersumbruchs im Kader haben es die beiden geschafft, den Verein nochmal aufs nächste Level zu heben."
Nach dem Abschied von Florian Reckels im Sommer 2024 entschied sich der FCG mit dem vormaligen Co- Trainer Torsten Maas und Neuzugang Steffen Büchter erstmals überhaupt für ein Duo auf der Trainerbank. Die erste Spielzeit schlossen sie auf dem zehnten Tabellenplatz in der Oberliga und mit dem Gewinn des Kreispokals ab, ehe es zur laufenden Spielzeit einen größeren Umbruch im Kader geben sollte: Zwölf Spieler, darunter einige langjährige Leistungsträger, verließen den Kader, der durch Neuzugänge aus der eigenen Jugend sowie jungen externen Kräften verstärkt und gleichermaßen verjüngt wurde: Mit 22,9 Jahren stellt der FCG nach den U23-Mannschaften die im Schnitt jüngste Startformation aller Oberligisten in Westfalen. Derzeit steht die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz in der Liga und im Halbfinale des Kreispokals. Außerdem feierte der FCG erstmals nach 16 Jahren wieder den Gewinn der Hallen-Stadtmeisterschaft.
„Ich gehe im Sommer in mein neuntes Jahr in Gievenbeck und freue mich sehr, dass ich hier ein Umfeld gefunden habe, in dem sportliche und persönliche Entwicklung groß geschrieben wird“, sagt Maas. „Gievenbeck ist meine sportliche Heimat geworden und die tägliche Arbeit mit dem Trainerteam, der Mannschaft und allen Verantwortlichen macht mir unheimlich viel Spaß“. Nach einem Jahr als Co-Trainer unter Reckels folgte im Sommer 2024 die Beförderung zum gleichberichtigten Cheftrainerduo mit Büchter. Dieser kam als Neuzugang von der Ibbenbürener Spielvereinigung, für die er sein ganzes Fußballerleben als Spieler, Spielertrainer und Trainer auf und neben dem Platz stand.
„Mir war damals sehr wichtig - wenn ich meinen Heimatverein verlasse - dass ich mich in ein Umfeld bewege, welches respektvoll und wertschätzend miteinander agiert“, sagt Büchter. „Der FCG ist sehr schnell zu meinem neuen, zweiten Zuhause geworden. Sportlich gesehen erfüllt mich die Aufgabe ebenfalls mit Freude. Bei uns spielen ausschließlich gute und ehrgeizige Charaktere aus den für mich richtigen Motiven“. Beide Trainer sind sich einig: „Wir wollen mit der Mannschaft und dem Verein noch einiges erreichen."