1. FC Gievenbeck verlängert mit Cheftrainer-Duo

(v.l.:) Torsten Maas, Jens Truckenbrod und Steffen Büchter. – Foto: 1. FC Gievenbeck

Kontinuität auf der Trainerbank beim 1. FC Gievenbeck. Der Oberligist hat die Verträge mit dem Cheftrainer-Duo Torsten Maas (26) und Steffen Büchter (30) für die Spielzeit 2026/27 verlängert. Gemeinsam halten beide seit Sommer 2024 das Zepter in der Hand.

„Die Verlängerung und das Commitment der beiden ist ein klares Zeichen, dass wir mit unserem Weg noch nicht am Ende sind“, freut sich Gievenbecks Sportlicher Leiter Jens Truckenbrod (Foto, Mitte) über die Zusage des eingespielten Trainerduos. „Ich persönlich arbeite unheimlich gerne mit den beiden zusammen. Ihre akribische Arbeit, ihr ganzer Einsatz für Verein und Mannschaft und ihre Fähigkeit, die Spieler weiterzuentwickeln ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Trotz eines sehr groß ausgefallenen Altersumbruchs im Kader haben es die beiden geschafft, den Verein nochmal aufs nächste Level zu heben."

Nach dem Abschied von Florian Reckels im Sommer 2024 entschied sich der FCG mit dem vormaligen Co- Trainer Torsten Maas und Neuzugang Steffen Büchter erstmals überhaupt für ein Duo auf der Trainerbank. Die erste Spielzeit schlossen sie auf dem zehnten Tabellenplatz in der Oberliga und mit dem Gewinn des Kreispokals ab, ehe es zur laufenden Spielzeit einen größeren Umbruch im Kader geben sollte: Zwölf Spieler, darunter einige langjährige Leistungsträger, verließen den Kader, der durch Neuzugänge aus der eigenen Jugend sowie jungen externen Kräften verstärkt und gleichermaßen verjüngt wurde: Mit 22,9 Jahren stellt der FCG nach den U23-Mannschaften die im Schnitt jüngste Startformation aller Oberligisten in Westfalen. Derzeit steht die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz in der Liga und im Halbfinale des Kreispokals. Außerdem feierte der FCG erstmals nach 16 Jahren wieder den Gewinn der Hallen-Stadtmeisterschaft.