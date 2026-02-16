TSG Sprockhövel verlängert mit seiner "Legende"

– Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 47-jährige Andrius Balaika trug von 2002 bis 2015 das Trikot der TSG Sprockhövel. Er wurde U19-Trainer, feierte den Aufstieg in die U19-Bundesliga, wurde Chefcoach der 1. Mannschaft und führte den Verein in die Regionalliga West. Als im Sommer 2022 die Zusammenarbeit beendet wurde, kam es im Februar 2024 zum "Comeback" und einer erneuten Erfolgsgeschichte. Balaika schaffte die Rückkehr in die Oberliga und hat nun seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Mit aktuell 28 Punkten (Platz 8) ist der Klassenerhalt frühzeitig zum Greifen nahe.

"Mit Kontinuität auf der Trainerbank setzt der Verein ein klares Zeichen für Stabilität und nachhaltige Entwicklung", schreibt der Verein auf Social Media.

Der Sportliche Leiter Jan Helfers erklärt in der Lokalpresse "WAZ": "Wir sind froh, dass es für uns mit Andrius weiterläuft und dass er zugesagt hat. Andrius ist seit vielen Jahren eng mit diesem Verein verbunden, er kennt hier alle Abläufe. Auch sportlich läuft es richtig gut nach der Rückkehr in die Oberliga. Es sprach nichts gegen eine Vertragsverlängerung. Wir leben hier nach wie vor von jungen Spielern. Und es ist genau die Stärke von Andrius, so talentierte Fußballer zu entwickeln und weiterzubringen.“