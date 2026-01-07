– Foto: ASC 09 Dortmund

ASC 09 Dortmund klärt Trainer-Frage - "Erkenschwick-Legende" kommt Oberligist ASC 09 Dortmund war für die Spielzeit 2026/27 auf Trainersuche.

Coach Marco Stiepermann hatte im Oktober 2025 beim ASC 09 Dortmund seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben. Nun hat der Sportliche Leiter Dennis Hübner den Nachfolger gefunden. Es ist niemand Geringeres als "Erkenschwick-Legende" Magnus Niemöller, der mit 52 Jahren zu den erfolgreichsten Oberliga-Trainern aller Zeiten gehört.

Von 2011 bis 2016 sowie 2022 bis 2024 war Niemöller bei der SpVgg Erkenschwick tätig und führte diese zweimal in die Oberliga Westfalen. Im Sommer 2016 gelang ihm zudem der sportliche Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse, doch die "Schwicker" verzichteten damals aus finanziellen Gründen auf die Beantragung der Regionalliga-Lizenz. Auch in seiner zweiten Erkenschwicker Ära schnupperte er an den Aufstiegsplätzen und belegte in der Spielzeit 2023/24 Platz 4, bevor es in der vergangenen Saison zum sportlichen Absturz kam, der zur vorzeitigen Trennung im April 2025 führte. Zuvor hatte Niemöller Anfang 2025 eh schon seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet.

Von 2016 bis 2020 erlebte Niemöller eine höchst erfolgreiche Zeit beim TuS Haltern, den er aus der Westfalenliga in die Regionalliga führte. Erfolge, die deutlich machen, dass man sich mit Niemöller beschäftigen muss, wenn man in der Oberliga einen ambitionierten Trainer verpflichten möchte. Aplerbecks Sportlicher Leiter Dennis Hübner sagt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Ich habe mehrere Gespräche geführt. Wir hatten verschiedene Kandidaten. Aber Magnus hat mich von Anfang an am meisten überzeugt. Wer in der Oberliga einen Trainer sucht, kommt an ihm nicht vorbei. Magnus steht einfach für Erfolg, er ist einer der erfolgreichsten Oberliga-Trainer, die es gibt. Er hat richtig Bock auf uns, er hat richtig Bock auf den ASC. Er arbeitet seit Jahrzehnten in Dortmund, Dortmund ist seine Stadt. Ich habe gemerkt, wie sehr er für den Verein brennt - und das hat mich überzeugt. Ich bin stolz darauf, dass er sich für uns entschieden hat."