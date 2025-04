SpVgg Erkenschwick: Niemöller muss gehen - Interimscoach steht fest

Auf Social Media schreibt der Verein: "Die Entscheidung ist der sportlichen Leitung des Vereins äußerst schwergefallen. Angesichts der anhaltenden sportlichen Talfahrt hat der Vorstand jedoch beschlossen, diesen Schritt zu gehen, um dem Team einen neuen Impuls zu geben. Magnus Niemöller ist ein hochverdienter Trainer, der in der Vergangenheit herausragende Erfolge mit der Spielvereinigung Erkenschwick erzielt hat. Seine Verdienste für den Verein sind von sehr hohem Wert, und wir möchten ihm unsere tiefste Dankbarkeit für sein unermüdliches Engagement, seine Professionalität und seine Leidenschaft aussprechen. Er wird stets einen besonderen Platz in der Historie unseres Vereins einnehmen. Wir wünschen Magnus Niemöller für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute, sowohl beruflich als auch privat, und danken ihm von Herzen für seine Arbeit. Über die Nachfolge werden wir zeitnah informieren."

„Der Druck, der sich aufgebaut hat, war riesengroß. Wir wollen mit der Entscheidung in der Trainerfrage noch einmal einen Impuls setzen. Wir wollen uns nicht auf andere verlassen, sondern nur auf uns selbst. Deshalb ist es das Ziel, den 17. Tabellenplatz so schnell wie möglich nach oben zu verlassen“, so der Sportliche Leiter Toni Kotziampassis gegenüber der Lokalpresse "Stimberg Zeitung".

Da es in der 3. Liga so aussieht, dass keine NRW-Mannschaft absteigt, gibt es in der Regionalliga West nur noch einen sportlichen Absteiger. Den letzten Platz nach Annullierung der Uerdinger Partien belegt nun der wie Uerdingen insolvente 1. FC Düren, der mit einer Mischung aus 2. Mannschaft und "Casting-Spielern" die Saison beendet. Punktgewinne sind kaum noch zu erwarten, so dass sich die brenzlige Situation für Platz 17 in der Oberliga Westfalen endgültig in Luft aufgelöst hat.

Deutlich ausgedrückt: Es ist höchst unwahrscheinlich, dass in der 3. Liga eine NRW-Mannschaft noch absteigt UND der SC Wiedenbrück und der FC Schalke 04 II auf Platz 15 und 16 hinter Düren landen werden.

UPDATE 23. April:

Nur einen Tag nach der Entlassung von Niemöller hat die SpVgg Erkenschwick den Interimscoach für die verbleibenden acht Oberliga-Partien präsentiert. Der 45-jährige Dimitrios Pappas übernimmt und leitet bereits am heutigen Mittwoch die erste Trainingseinheit. Im Kreispokal stehen die Schwicker zudem im Halbfinale gegen Landesligist SV RW Deuten und könnten sich mit dem Titel für den attraktiven Westfalenpokal qualifizieren.

Die Niemöller nahe stehenden Co-Trainer Thorsten Kornmaier und Oliver Bautz sind zurückgetreten.

In der Vereinsmeldung heißt es wie folgt: