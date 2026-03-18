Clarholz verlängert mit Chef-Coach - Wechsel auf Co-Trainer-Posten

Christian Lichte bleibt in Clarholz. – Foto: Philipp Bülter

Oberligist TSV Victoria Clarholz steht unter Cheftrainer Christian Lichte erneut vor dem sicheren Klassenerhalt. Der 35-Jährige ist seit Sommer 2024 bei den Ostwestfalen tätig. Die Zufriedenheit bei den Verantwortlichen ist groß, so dass der Vertrag verlängert wurde.

„Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft als auch vieler einzelner Spieler sehr zufrieden. Daher freuen wir uns sehr, mit Christian als Cheftrainer auch in der kommenden Saison zusammen zu arbeiten“, so Teammanager Ralf Huchtkemper.

Eine Veränderung im Trainerteam wird es dennoch geben. Als neuer Co-Trainer wird Christian Wille ab dem Sommer für Sascha Otte tätig sein. „Aus beruflichen Gründen kann ich den Aufwand für die Oberliga leider nicht mehr leisten und muss sportlich kürzertreten. Auch als Trainer habe ich mich in Clarholz wieder sehr wohl gefühlt. Die Wege in den Holzhof werden immer kurz bleiben“, erklärt Otte.