Abstiegsgefährdeter Oberligist gibt Trainertrennung bekannt

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Vor dem "Bonus-Heimspiel" gegen Aufstiegskandidat SG Wattenscheid 09 hat der SV Schermbeck die Trennung von Coach Engin Yavuzaslan zum Saisonende bekanntgegeben. "Auf Wunsch von Yavuzaslan wurde in beiderseitigen Einvernehmen der ursprünglich bis Sommer 2027 laufende Vertrag zum Ende der laufenden Spielzeit aufgelöst", heißt es von Vereinsseite.

Yavuzaslan, der den SVS im September 2024 in einer schwierigen Situation übernahm, danach lange ungeschlagen blieb und die Mannschaft in der Folge noch zur Westfalenpokal-Qualifikation führte, macht mit diesem Schritt den Weg frei für neue Impulse. „Ich hatte in den vergangenen Wochen mehr und mehr das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, meine Arbeit hier zu beenden. Es fühlt sich so an, dass es sein muss", so der 44-Jährige gegenüber der Lokalpresse "NRZ".

"Engin hat hier hervorragende Arbeit für den SV Schermbeck geleistet, das Team in einer schweren Phase nach einem Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen übernommen und wieder in die Erfolgsspur geführt. Wir danken ihm für sein außergewöhnliches Engagement und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für seine Trainerlaufbahn", so der Sportliche Leiter Markus Falkenstein.