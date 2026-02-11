Überraschung: Mainka beerbt Czapp beim SC Verl II vorzeitig

Czapp war über 20 Jahre Trainer beim Sportclub und feierte mit der 2. Mannschaft grandiose Erfolge. Zuerst führte er die Mannschaft von der Landesliga in die Westfalenliga, wo in der zweiten Saison der direkte Durchmarsch in die Oberliga Westfalen gelang. In der Debütsaison sicherten sich Czapp, seit Ende des vergangenen Jahres A-Lizenz-Inhaber, und sein Team den souveränen Klassenerhalt und auch in der aktuellen Saison steht die Mannschaft im Mittelfeld.

In der Meldung des Vereins heißt es: "Die Entscheidung, während des Spielbetriebs das Traineramt der U21 vorzeitig an Robert Mainka zu übergeben, hat strategische Gründe. Mainka soll in den kommenden Monaten die Mannschaft kennenlernen und sich ein Bild davon machen, was für Entwicklungspotenziale die Jungs haben und wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Er wird auch auf den Charakter der Jungs schauen und herausfiltern, wer bereit ist, den Verler Weg mitzugehen. Durch seine Doppelrolle als U21-Trainer und Co-Trainer bei den Profis kann er den Spielstil unserer Ersten am besten in unserer zweiten Mannschaft implementieren."

Matt Beadle, Technischer Direktor, sagt zur Entscheidung: „Zuallererst möchten wir uns nochmal bei Przemek für seine überragende Arbeit beim Sportclub bedanken. Wir sind aber davon überzeugt, dass es für die Entwicklung der jungen Spieler in der U21 der richtige Schritt ist, dass sie bereits jetzt mit Robert zusammenarbeiten werden.“