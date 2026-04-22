SG Wattenscheid 09: Neuer Trainer ist in der Oberliga bestens bekannt

In den vergangenen 20 Jahren war Czapp in diversen Nachwuchsmannschaften des SC Verl als Cheftrainer aktiv. Zuletzt stieg er mit U21 des Sportclubs binnen zwei Jahren von der Landesliga in die Oberliga Westfalen auf. In der Spielzeit 2024/25 gelang der souveräne Klassenerhalt im westfälischen Amateuroberhaus. Im vergangenen Winter war es zur Trennung gekommen, nachdem Czapp bereits seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben hatte, um den nächsten Karriereschritt zu gehen . Dieser folgt nun bei einem echten Traditionsverein, der wieder an alte Zeiten anknüpfen und in der laufenden Spielzeit in die Regionalliga West aufsteigen möchte.

Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Wir haben mit mehreren Trainerkandidaten gesprochen. Bei Przemek hatten Richy Weber und ich von der ersten Minute an ein positives Gefühl. Er hat uns inhaltlich komplett abgeholt und uns eindrucksvoll spüren lassen, dass er für diese spannende Aufgabe bei der SG 09 brennt und es etwas ganz Besonderes wäre, diese Aufgabe zugesprochen zu bekommen.

Przemek hat, trotz seines noch jungen Alters, viel Erfahrung als Trainer. Seine erfolgreiche Arbeit in der Nachwuchsabteilung des SC Verl bis zum Doppelaufstieg mit der U21 in die Oberliga ist beeindruckend. Er hat mehrere Spieler entwickelt und verbessert und so an den Profi-Kader herangeführt.

Für uns passt Przemek perfekt in unser Anforderungsprofil und daher sind wir sehr glücklich, dass er ab der nächsten Saison unser neuer Trainer sein wird. Es war meine erste Trainereinstellung überhaupt und es war mir sehr wichtig, gemeinsam mit Richy Weber, sich bewusst Zeit bei dieser wichtigen Entscheidung zu lassen. Wir sind vollends überzeugt, in Przemek Czapp den richtigen Trainer für die SG Wattenscheid 09 gefunden zu haben.“

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Wir sind sehr froh, dass wir mit Przemek unseren Trainerwunschkandidaten für die kommende Saison verpflichten konnten. In den zahlreichen gemeinsamen Gesprächen wurde schnell klar, dass er perfekt zu unserem definierten Trainerprofil passt und richtig Lust auf die SG 09 hat. Przemek hat nicht nur über viele Jahre sehr erfolgreich mit jungen Spielern zusammengearbeitet, sondern auch wertvolle Erfahrungen rund um die Drittligamannschaft des SC Verl mitnehmen können. Wir sind vollends überzeugt, dass er sowohl fachlich als auch menschlich der richtige Cheftrainer für die SG 09 ist.“

Przemek Czapp (künftiger Cheftrainer der SG Wattenscheid 09): „Es macht mich stolz und löst riesige Vorfreude in mir aus, ab dem Sommer Cheftrainer der SG Wattenscheid 09 zu sein. Diese Aufgabe bringt natürlich eine große Verantwortung mit sich, denn die SGW 09 ist ein Verein mit Geschichte, mit Emotionen und mit treuen Fans, aber genau das reizt mich enorm.

Für mich bedeutet es, Teil von etwas Größerem zu sein und gemeinsam mit dem Verein, der Mannschaft und dem Umfeld eben dies weiter zu entwickeln. Ich bin heiß darauf, hier etwas aufzubauen, eine klare Spielidee zu etablieren und den Fans eine Mannschaft zu geben, mit der sie sich identifizieren können.

Die Gespräche waren von Anfang an offen, ehrlich und auf einer hohen Vertrauensbasis. Das ist mir extrem wichtig. Mich hat vor allem die Perspektive überzeugt, denn hier gibt es eine klare Vision und den Willen, gemeinsam etwas zu entwickeln. Ich wollte bewusst den nächsten Schritt nicht nur anhand der Liga festmachen, sondern danach, wo ich wirklich etwas bewegen kann.“ Die SGW 09 bietet genau diese Möglichkeit und deshalb bin ich überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist.“