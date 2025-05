SC Preußen Münster: Schulze-Marmeling künftig wieder "nur" U23-Trainer

– Foto: SC Preußen Münster

"Retter" Kieran Schulze-Marmeling (36) kehrt nach seiner erfolgreichen Interimstätigkeit bei der 1. Mannschaft (Bilanz 2 Siege, ein Unentschieden) zur U23 zurück. Seinen Verbleib hatte der Verein bereits im Februar verkündet. Gleichzeitig auch seine andauernde Doppel-Funktion unter dem damaligen Trainer Sascha Hildmann als zweiter Co-Trainer der 1. Mannschaft. Doch dieser Job endet mit der kürzlichen Verpflichtung von Neu-Coach Alexander Ende (45), wie Schulze-Marmeling gegenüber FuPa Westfalen bestätigt. Die Zweitliga-Mannschaft wird ab sofort von Ende trainiert, der Co-Trainer Zlatko Muhovic mitbringt, mit dem er schon bei Fortuna Köln und beim SC Verl zusammengearbeitet hat. Schulze-Marmeling wird bei den Profis in die Kaderplanung eingebunden sein. Bei der U23 wartet auf den angehenden A-Lizenz-Inhaber keine leichte Aufgabe in der kommenden Oberliga-Saison, da ein gewisser Umbruch zu bewältigen ist. Mit Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), Mika Keute (1. FC Gievenbeck), Matthias Bräuer (FC Eintracht Rheine) oder Noah Kloth (Ziel unbekannt) verlassen u. a. einige langjährige Adlerträger den Verein. Neuzugänge sind bislang nicht bekannt.

Die Meldung des Vereins zur Verpflichtung von Ende im Wortlaut: Der SC Preußen Münster hat ein aufregendes Jahr in der 2. Bundesliga hinter sich, das am Sonntagnachmittag in Ulm mit dem Klassenerhalt gekrönt und am Montagabend im LVM-Preußenstadion mit tausenden Fans gefeiert wurde. Nach diesem historischen Erfolg richtet sich der Blick bereits auf die neue Spielzeit und auf die großen Herausforderungen, die das zweite Jahr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit sich bringt. Eine Aufgabe, die der Sportclub mit Alexander Ende als Cheftrainer und Zlatko Muhovic als Co-Trainer angehen wird. Unterstützt werden sie auch zukünftig von Torwarttrainer André Poggenborg und Athletiktrainer Tim Geidies.

„Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Alex und Zlatko sowohl menschlich als auch inhaltlich perfekt zu Preußen und unserer Situation passen. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, selbstbewusst auftreten und Münster in dieser geilen Liga bestmöglich vertreten.“, kommentiert Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation die Trainerentscheidung. Alexander Ende: „Ich habe eine Vergangenheit als Spieler bei den Preußen und habe die Entwicklung in den letzten Jahren interessiert verfolgt. Auch als Trainer haben sich die Wege gekreuzt, z.B. mit Fortuna Köln in der Regionalliga oder in der letzten Saison mit Verl in der 3. Liga. Jetzt in diesem emotionalen Umfeld und in dieser herausfordernden 2. Bundesliga arbeiten zu können, ist phantastisch. Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas neues, was große Kräfte freisetzen kann. Wir versuchen aggressiven, offensiven und mutigen Fußball zu spielen – das wird auch hier unser Ansatz sein.“