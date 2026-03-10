SpVgg Erkenschwick verlängert mit Trainer Nassir Malyar

Nassir Malyar (in Weiß) ist mit der SpVgg Erkenschwick auf einem guten Weg zum sicheren Klassenerhalt. – Foto: Marcel Kozycki

Kontinuität auf der Trainerbank: Die SpVgg Erkenschwick hat den Vertrag mit Cheftrainer Nassir Malyar, der im vergangenen Sommer übernommen hatte, über die laufende Saison hinaus verlängert. Der Oberligist belohnt damit die Entwicklung der Mannschaft nach einem umfassenden personellen Umbruch.

Der Oberligist aus dem Fußball-Kreis Recklinghausen hat damit frühzeitig Planungssicherheit auf der Trainerposition geschaffen. Malyar hatte die Mannschaft in einer Phase übernommen, in der ein nahezu kompletter Neuaufbau notwendig war. Nach einem umfangreichen personellen Umbruch formte der Trainer in kurzer Zeit ein neues Team und etablierte klare Strukturen innerhalb der Mannschaft. Die sportliche Entwicklung spiegelt sich auch in der Tabelle wider: Mit Rang neun in der Oberliga Westfalen bewegt sich die Spielvereinigung aktuell im gesicherten Mittelfeld.

Im Verein genießt der Trainer große Wertschätzung. Verantwortliche sehen in Malyars Arbeitsweise, seiner Leidenschaft und seiner klaren Linie entscheidende Faktoren für die positive Entwicklung der Mannschaft. Entsprechend fiel die Entscheidung, die Zusammenarbeit über die laufende Spielzeit hinaus fortzusetzen.