Vreden weist nach 14 Spielen eine ausgeglichene Bilanz vor. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

SpVgg Vreden: Trainer-Duo Dörr/Wiesweg gehen ins vierte Jahr Der Verein aus dem Fußball-Kreis Ahaus/Coesfeld nahe der holländischen Grenze entwickelt sich zum festen Inventar der Oberliga Westfalen.

Nach dem "Corona-Aufstieg als Hinrunden-Meister" in das westfälische Amateuroberhaus im Sommer 2020 schickt sich die SpVgg Vreden an, Oberliga-Jahr Nr. 7 einzuläuten. Mit 19 Punkten aus 14 Spielen liegt die Mannschaft von Trainer-Duo Andree Dörr (34) und dem noch selbst aktiven Romario Wiesweg (30) voll im Soll und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Wie im vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen daher frühzeitig im November die Vertragsgespräche aufgenommen, die schnell abgeschlossen werden konnten. Dörr, Wiesweg und auch Torwart-Trainer Steffen Warneke haben bis 2027 verlängert, wie der Vorsitzende Christoph Kondring gegenüber der Lokalpresse "Münsterland Zeitung" bekanntgibt.

„Es läuft sehr gut und alle drei harmonieren sehr gut mit der Mannschaft. Nicht nur die Tabelle hat eine Rolle gespielt. Insgesamt muss es passen - und das tut es“, macht Kondring klar. „Wir haben das Gefühl, dass wir noch nicht am Ende der Entwicklung sind. Wir haben noch mehr Potenzial, uns schneller auf bestimmte Gegebenheiten in Spielen einzustellen und zwischen Plan B, C und D zu wechseln", erklärt der frühere Ahlener Regionalliga-Spieler Wiesweg, der auch weiterhin noch selbst auf dem Platz aktiv und für die jungen Mitspieler ein Vorbild sein möchte.