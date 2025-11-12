SG Finnentrop/Bamenohl verlängert mit Chefcoach Ermes

Der 33-jährige Jonas Ermes wird in seine dritte Spielzeit als Chefcoach gehen. An seiner Seite bleibt Jan Heiche als Co-Trainer. Auch der Vertrag mit dem Sportlichen Leiter Jan Hüttemann wurde bis 2027 verlängert.

"Der Verein schafft damit frühzeitig Klarheit für weitere personelle Entscheidungen und geht den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg weiter. Die Mannschaft hat sich in dieser Saison eine solide Ausgangsposition in der Meisterschaft erarbeitet und mit dem Einzug in das Westfalenpokal-Viertelfinale Vereinsgeschichte geschrieben. Dabei geht es aber nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um die nachhaltige Entwicklung und Integration junger Spieler in die Oberliga-Mannschaft und die allgemeine Weiterentwicklung der Spielidee.

Wir als Verein sind über die beidseitige, schnelle Entscheidungsfindung sehr glücklich. Wir freuen uns sportlich und menschlich auf die weitere Zusammenarbeit und möchten die gewonnene Planungssicherheit nutzen, um in den anstehenden Spielergesprächen ebenfalls schnelle Fortschritte zu erzielen."

Am morgigen Donnerstag steht das größte Pokal-Spiel der Vereinsgeschichte auf dem Programm, wenn gegen Ligarivale Türkspor Dortmund das Halbfinale im Westfalenpokal erreicht werden kann. In der Meisterschaft belegen die Sauerländer in der sechsten Oberliga-Spielzeit in Folge bislang einen soliden Mittelfeldplatz mit einer ausgeglichenen Bilanz. Im Kreispokal Olpe peilt der klassenhöchsten Verein die Titelverteidigung an.