FLF-Vorstandswahlen: die Kandidaten für den Verwaltungsrat UPDATE +++ zehn Kandidatinnen und Kandidaten für fünf frei werdende Posten

Mit Blick auf die Wahlen im Rahmen des FLF-Kongresses, der am Samstag ab 9:15 Uhr im Strassener "Centre Barblé" stattfindet, beleuchtete FuPa in den vergangenen Tagen und Wochen intensiv die beiden Präsidentschaftskandidaten Paul Philipp und Claude Kremer. Doch es stehen auch Wahlen für weitere Posten im Verwaltungsrat an. An dieser Stelle möchten wir deshalb noch einmal auf unseren lediglich punktuell angepassten Artikel mit den Kandidaten für den FLF-Vorstand hinweisen.