Zwischen Iran-Protest, einer internen Schlägerei und One-Love-Binde

In den Schlagzeilen der Kalenderwoche 48 von FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein stehen auch zwei Themen im Fokus, die aktuell während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar heiß debattiert werden: der Iran-Protest und die One-Love-Binde. Außerdem geht der Blick zum KFC Uerdingen und zum 1. FC Bocholt, die eine unruhige Woche hinter sich haben, und in die Kreisliga A von Moers. Hier gab es eine Schlägerei zwischen Mitspielern.