SSVg Velbert zieht davon: Hamborn 07 schockt den KFC Uerdingen spät Oberliga Niederrhein: Die Sportfreunde Hamborn 07 besiegen den KFC Uerdingen und lassen den Vorsprung der SSVg Velbert auf sieben Punkte anwachsen.

Die Sportfreunde Hamborn 07 feiern den bis dato größten Triumph seit der Rückkehr in die Oberliga Niederrhein! Die Mannschaft von Julian Berg setzte sich am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den Aufstiegsanwärter KFC Uerdingen mit 2:0 (0:0) und landet damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf – sehr zur Freude der SSVg Velbert.

19 von 42 Spieltagen sind mit dem Ablauf des 27. November in der Oberliga absolviert, über Entscheidungen kann eigentlich noch lange nicht gesprochen werden. Doch zumindest gefühlt sorgt Hamborn 07 für einen Paukenschlag im Aufstiegsrennen, denn die erste Auswärtspleite des KFC Uerdingen hat große Auswirkungen auf die Tabelle.

Doppelschlag in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit stand Justin Bock im Fokus. Der 26-Jährige blüht seit seines Wechsels vom SV Genc Osman zu den Löwen richtig auf, scheiterte aber zunächst an Torhüter Robin Udegbe. Wenige Augenblicke später machte es Bock aber besser und setzte den Ball nach gutem Zuspiel in den Winkel (siebtes Saisontor). Die Gäste rannten im Anschluss wieder an. Pascale Talarski traf nur den Pfosten (96.), dann schoss Shun Terada nur knapp am Gehäuse von Hamborn 07 vorbei. Während der KFC Uerdingen aufopferungsvoll um den Ausgleich kämpfte, entstanden Räume, die die Hausherren dann per Konter durch Marco De Stefano zum 2:0 nutzten (99.).