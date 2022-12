1. FC Bocholt gibt Erklärung zur Stadionsituation ab Regionalliga West: Eine Lösung zeichnet sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt an.

In den vergangenen Tagen war medial viel über die Situation des 1. FC Bocholt rund um seine Spielstätte am Hünting berichtet worden auch bei FuPa ( wir berichteten hier ). Zentrum der Darstellung des Vereins war es dabei, dass die drohende Sperrung des Gästebereichs am Hünting, die eine Verlegung der Spiele nötig gemacht hätte, für den Verein womöglich sogar existenzbedrohend gewesen wäre. Nun hat der Verein in einer Pressemitteilung verkündet, dass sich in den Gesprächen mit der Stadt eine positive Lösung für den Regionalliga-Spielbetrieb abzeichnet. Die Erklärung lautet im Wortlaut:

"Ende Mai dieses Jahres ist der 1. FC Bocholt vor 2500 begeisterten Fans am Hünting in die Regionalliga West aufgestiegen. Nur acht Wochen später erfolgte bereits der 1. Spieltag dieser offiziell als Profi-Liga eingestuften Spielklasse. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters ist es dem Verein gelungen, in einem immensen organisatorischen und finanziellen Kraftakt die Zulassung der Gigaset Arena am Hünting als Spielstätte für die Regionalliga West zu erhalten und zugleich einen Kader zusammenzustellen, der in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands konkurrenzfähig ist. Mit im Schnitt fast 1500 Zuschauern belegt der 1. FC Bocholt nach Abschluss der Hinrunde Rang 5 der Zuschauertabelle. Das beweist: Das Bedürfnis der Bocholterinnen und Bocholter nach hochklassigem Fußball in der Stadt ist da.

Allen Vereinsverantwortlichen war und ist zu jedem Zeitpunkt klar, dass eine weitere Verbesserung der Stadion-Infrastruktur, der Trainingsbedingungen sowie der Organisationsstrukturen nötig ist, um langfristig hochklassigen Fußball in Bocholt gewährleisten zu können.

Die Ereignisse und Meldungen der letzten Tage und Wochen bedauern Vorstand und Präsidium des 1. FC Bocholt sehr. Diese gilt es intern konstruktiv-kritisch aufzuarbeiten und vor allem zeitnah intensiv an Lösungen für die missliche Lage zu finden.

Insbesondere eine zwischenzeitlich zu befürchtende, langfristige Sperrung der Gigaset Arena für Heimspiele mit vielen Auswärtsfans (Sicherheitsspiele) aufgrund der momentan stillgelegten Baustelle im Gästebereich des Stadions würde den Verein massiv schädigen. Neben dem Wegfall des sportlichen Vorteils eines echten Heimspiels würde der Verein einen sehr hohen finanziellen Schaden wegen fehlender Zuschauereinnahmen sowie immenser Zusatzkosten, wie z.B. Mietaufwendungen für eine Ausweichspielstätte, erleiden. Auch wenn der Verein aktuell wirtschaftlich solide aufgestellt und der Etat gedeckt ist, wäre diese Situation auf lange Sicht möglicherweise sogar existenzgefährdend und der Verbleib in der Regionalliga West gefährdet gewesen.