Die Lage beim 1. FC Bocholt ist "Existenz-bedrohend" Regionalliga West: Der Baustopp im Stadion sorgt für hohe Einnahme-Ausfälle.

Die finanzielle Lage beim Regionalligisten 1. FC Bocholt scheint extrem angespannt zu sein. Das geht zumindest aus den Äußerungen von Stadionsprecher und Beisitzer des Vorstandes, Martin Rudde, hervor, der am Dienstag im Sportausschuss einen schon fast flehentlichen Appell an die Stadt richtete.

Was war passiert? Der 1. FC Bocholt baut derzeit den Gästeblock im heimischen Hünting um und installiert mehrere Stehstufen, sodass die Gästefans nicht mehr auf dem nackten Rasen oder wahlweise im Schlamm stehen müssen. Das ist per se eine tolle Sache, allerdings wird aktuell nicht gebaut. Da im Bauantrag neuen Mängel zu finden seien, verhängte die Stadt einen Baustopp. Die Folge: Die kommenden beiden Heimspiele gegen Preußen Münster und das Nachholspiel gegen Fortuna Köln müssen im Stadion Niederrhein von Rot-Weiß Oberhausen ausgetragen werden .

Martin Rudde sitzt als CDU-Politiker im Sportausschuss der Stadt Bocholt. Der tagte am vergangenen Dienstag und Rudde ergriff das Wort. Dies tat er allerdings nicht als Politiker sondern als Vertreter des 1. FC Bocholt. Bei dem Ambitionierten Regionalligisten ist er Stadionsprecher und gehört als Beisitzer auch dem Vorstand der Schwatten an. "Der 1. FC Bocholt hat Fehler gemacht, das müssen wir einräumen, dafür entschuldigen wir uns. Die Situation jetzt ist für uns aber Existenz-bedrohend", wird Rudde im Bocholter-Borkener Volksblatt zitiert.

"Uns entsteht ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, hinzukommen fehlende Einnahmen im fünfstelligen Bereich. Wir können dann den Laden dichtmachen, das ist schon sehr traurig. Deshalb mein Appell: Die Stadt und der FC-Vorstand müssen sich sehr, sehr schnell zusammensetzen und eine Lösung finden. Wir brauchen dringend Hilfe durch die Stadt", führte Rudde die möglichen Folgen für den Verein aus. Sportamtsleiter Benedikt Püttmann antwortete darauf, dass der Bürgermeister bemüht sei, schnellstmöglich einen Termin mit dem Verein zu finden, um in der Sache Fortschritte zu erreichen.

Dennoch stellt sich eine wichtige Frage: Wenn dem Verein durch das Ausweichen nach Oberhausen und dem damit verbunden Ausfall einer höheren fünfstelligen Summe das Aus droht, kann dann von einer seriösen Finanzplanung gesprochen werden? Der Etat scheint mit heißer Nadel gestrickt zu sein und es wurde wohl mehr in Spieler als in Infrastruktur investiert. Dass solche Vorgehensweisen nur allzu oft nach hinten losgehen können, hat sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach bestätigt. Zumal der FCB bis 2026 in der 3. Liga angekommen sein will. Spätestens dann müssten umfassende Umbaumaßnahmen am Stadion vorgenommen werden.

