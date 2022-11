Spielabbruch in Veen nach Schlägerei zwischen Mitspielern Weil sich im Topduell zwischen der Borussia und dem OSC Rheinhausen Gästespieler prügelten, endete die Partie abrupt. Tabellenführer TuS Asterlagen setzte sich gegen den SSV Lüttingen mit 5:0 durch.

Borussia Veen – OSC Rheinhausen Abbruch. Es sollte ein denkwürdiges Topspiel im Stadion am Halfmannsweg werden, eine Partie, die mit einem Eklat endete. In der 85. Minute gerieten nach einem Freistoßpfiff die beiden Gästeakteure Yunus Ünlü und Burhan Sahin zunächst verbal aneinander. Dann schlugen sie aufeinander ein. Wie Augenzeugen weiter berichteten, soll OSC-Coach Aykut Ünlü aufs Feld gelaufen sein und Sahin angegriffen haben. Es kam zu einer Rudelbildung, auch Ersatzspieler und Zuschauer rannten auf den Platz. Schiri Behnisch unterbrach die Partie, zeigte Sahin, Yunus Ünlü sowie dessen Bruder Aykut Ünlü Rot. Der Referee bat beide Teams in die Kabine und fragte nach kurzer Unterbrechung den OSC-Coach, ob er das Spiel mit seiner Mannschaft fortsetzen wolle, wie Haal meinte. „Doch der Trainer wollte nicht mehr.“

Bereits in der ersten Hälfte war ein Zuschauer aus Rheinhausen aufs Feld gestürmt und hatte den Unparteiischen beleidigt sowie bedroht. „Schon da hätte der Schiri die Begegnung abbrechen können“, so Haal. Die Treffer für die Veener erzielten Felix Terlinden per Kopf und vom Elfmeterpunkt (20./44.) sowie Michael Keisers aus kurzer Distanz (78.). „Sportlich haben wir von Beginn an überzeugt. Der OSC hat überhaupt keinen Zugriff bekommen“, sagte Thomas Haal.

VfL Repelen II – FC Meerfeld 1:0 (1:0). Die Hausherren setzten sich im Kellerduell knapp durch und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei. Sener Karatas erzielte das Tor des Tages.

Concordia Rheinberg – ESV Hohenbudberg 1:0 (1:0). Jonas Baumbach machte mit seinem Treffer in einem engen Spiel den Unterschied. Im zweiten Durchgang mühte sich der ESV vergeblich. In der Nachspielzeit sah Hohenbudbergs Mohammed Essarhiri die gelb-rote Karte.

TV Asberg – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 2:1 (0:0). Die Asberger schlugen das Schlusslicht nur knapp. Nach der Pause gingen die Gastgeber dank Alexander Sadowski in Führung. Der Ausgleich durch Chris Exner ließ den Letzten kurzzeitig auf einen Punkt hoffen. Doch Kai Möller erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer für den TVA.

TuS Asterlagen – SSV Lüttingen 5:0 (3:0). Gleich beim ersten Angriff traf Ercan Aydogmus für den Spitzenreiter. Die Hausherren ließen zu keinem Zeitpunkt nach und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Irfan Yildiz und Ali Basaran trugen jeweils mit einem Doppelpack zum Erfolg bei.

Rumelner TV – FC Neukirchen-Vluyn II 3:3 (1:1). Tunahan Karakaya schoss die Hausherren in Führung. Ein Eigentor von Matthias Schippers machte diese wieder zunichte. Lukas Remark brachte den FC mit seinem Treffer kurz nach der Pause erneut in Front. Schippers sorgte ein weiteres Mal für den Ausgleich, diesmal mit einem Treffer für sein Team. In der Schlussphase verwandelte Serkan Durak für den Aufsteiger einen Strafstoß zum 3:2. Doch Tobuas Dolle rettete dem RTV kurz vor Schluss noch einen Punkt. FC-Stürmer Etienne Kallies sah Rot.

FC Rumeln-Kaldenhausen – SV Budberg II 0:3 (0:0). Dank einer hervorragenden zweiten Hälfte holte Budberg II einen komfortablen Auswärtssieg. Felix Engeln, Jonas Kossmann und Ruben Temath trafen für den Aufsteiger. In der Nachspielzeit mussten die Hausherren auch noch einen Platzverweis für Kapitän Björn Kluth hinnehmen.

Viktoria Alpen – SV Sonsbeck II 3:1 (1:0). Nach den Toren von Leon Spillmann und Marian Nederkorn ging‘s mit einem 2:0-Vorsprung in die Schlussphase. Moritz Lemkens sorgte mit seinem Anschlusstreffer noch mal für Spannung, aber Lennart Linkenbach machte für die Viktoria alles klar.

SV Schwafheim – SV Millingen 2:1 (0:1). Tim Böttcher brachte die Gäste in Führung. Doch Christoph Pinske und Lars Dickmann drehten in Hälfte zwei das Spiel.