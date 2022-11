Muss beim KFC gehen: Alexander Voigt. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Voigt mit Kritik nach Entlassung - Nachfolge-Kandidaten Der KFC Uerdingen hat sich von Trainer Alexander Voigt getrennt, doch dieser übt Kritik an der Zusammenarbeit. Wer wird Nachfolger beim Oberliga-Klub?

Was sich in den vergangenen Monaten immer wieder angedeutet hat, ist nun offiziell: Der KFC Uerdingen hat sich am Montag von Trainer Alexander Voigt getrennt. Dieser übt nach seiner Entlassung Kritik an der Zusammenarbeit. Ein Nachfolger steht aktuell noch nicht fest, doch es gibt wohl mindestens einen Kandidaten beim Oberliga-Klub.