Jan Winking der neue Trainer des KFC Uerdingen? Oberliga Niederrhein: Der Verein dementiert zudem Meldungen über Zahlungsschwierigkeiten.

Die Verantwortlichen des KFC reagierten am Dienstag auf eine Meldung des „Reviersport“, wonach der Klub in Zahlungsschwierigkeiten sei, und gaben dazu eine Stellungnahme ab. „Wir haben in Gesprächen mit dem Spielerrat besprochen, dass der Zeitpunkt der Prämienzahlung teilweise in Abhängigkeit zum Zahlungsziel von Sponsorenverträgen steht, und wie wir gemeinsam damit umgehen“, sagte der Vorstandsvorsitzender Damien Raths. Der Mannschaftsrat erklärte dazu: „Wir möchten eindeutig klarstellen, dass die Gehälter immer pünktlich gezahlt wurden und dies auch auf die aktuellen Gehälter zutrifft. Alle Verabredungen zwischen dem Vorstand und uns werden eingehalten.“