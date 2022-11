Vorzeitiger Absteiger aus Duisburger Kreisliga A steht fest Yesilyurt Möllen nimmt mit sofortiger Wirkung nicht mehr am Spielbetrieb der Kreisliga A von Duisburg teil und steht daher als Absteiger fest.

Der erste Absteiger der Kreisliga A, Gruppe 2, von Duisburg, Dinslaken und Mülheim steht fest: Yesilyurt Möllen nimmt mit sofortiger Wirkung nicht mehr am Spielbetrieb teil und steht daher per Rückzug als erster Absteiger der Saison fest.

Sportlich hatte sich das vorzeitige Ende in den vergangenen Monaten bereits angekündigt. Gegen Eintracht Walsum, Rhenania Hamborn, MTV Union Hamborn und SuS Wehofen verlor das bisherige Schlusslicht zweistellig, gegen DJK Lösort Meiderich und Sportfreunde Walsum verhinderte Möllen mit zwei 0:9-Pleiten nur knapp ein Ergebnis mit zehn oder mehr Gegentoren.

Trainer Öztürk Yilmaz setzte in dieser Saison 33 Spieler ein, der Verein hat noch eine Zweitvertretung in der Kreisliga C. Neben des feststehenden Abstiegs hat der Rückzug auch zur Folge, dass wöchentlich eine Mannschaft spielfrei hat. Getroffen hat es an diesem Sonntag die Spvgg Meiderich 06/95. Außerdem entfallen alle bisherigen Ergebnisse aus der Wertung, weshalb sich die Tabelle wie folgt angepasst hat:

