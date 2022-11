Darum trägt Hombergs Coach die One-Love-Binde in der Oberliga Am Sonntag unterlag der VfB Homberg dem 1. FC Kleve 1:3 (1:0). Trainer Stefan Janßen setzte ein deutliches Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus.

Stefan Janßen, Trainer des Oberligisten VfB Homberg, erklärt, weshalb er an der Seitenlinie die One-Love-Binde trägt - und wie er auf die Weltmeisterschaft in Katar schaut.

Es war ein gebrauchter Sonntagnachmittag für den Oberligisten VfB Homberg. Früh waren die Schwarz-Gelben gegen den 1. FC Kleve durch Sakaki Ota (5.) in Führung gegangen. Doch im weiteren Spielverlauf drehten die Rot-Blauen auf. Luca Thuyl (68.), Nedzad Dragovic (72./FE) und Niklas Klein-Wiele (78.) trafen für das Team von Trainer Umut Akpinar, das nun fünf Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat. Die Homberger, im Sommer aus der Regionalliga abgestiegen, rutschen unterdessen immer tiefer in den Tabellenkeller.

Doch VfB-Trainer Stefan Janßen sorgte dafür, dass es am Bresserberg nicht nur um Fußball ging. Der 52-Jährige trug an der Seitenlinie die One-Love-Binde als Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus. Das Tragen der Kapitänsbinde entspricht nicht den Regularien des Fußball-Weltverbands FIFA und kann bei der Weltmeisterschaft 2022 zu Sanktionen führen. Mehrere Nationalmannschaften hatten im Vorfeld der WM angekündigt, die Binde tragen zu wollen. Aus Angst vor Sanktionen wurde die Aktion jedoch abgeblasen.

Wenig Verständnis für Keeper Manuel Neuer

"Wenn sich sieben große Fußballnationen so etwas von einem Dummkopf gefallen lassen, habe ich dafür null Verständnis. Es tut mir leid für die Spieler. Es gab ja einige, die das gerne gemacht hätten, sich nun aber doch zurückgezogen haben", sagte Janßen.

Vom deutschen Team hätte der Übungsleiter allerdings mehr erwartet. "Bei Manuel Neuer verstehe ich es überhaupt nicht. Ein Spieler, der alles gewonnen hat, hätte es meiner Meinung nach trotzdem machen müssen. Und wenn dann Sanktionen gedroht hätten, hätten sich die großen Länder zusammentun und dagegen agieren müssen. Man darf sich das nicht gefallen lassen und deswegen habe ich die Binde heute einfach mal stellvertretend für die Spieler getragen, die sich nicht trauen oder nicht dürfen", sagte Stefan Janßen, der mit Ausnahme einer Saison seit 2015 beim VfB Homberg an der Seitenlinie steht. In der vergangenen Saison betreute der Coach die Sportfreunde Hamborn in der Landesliga.