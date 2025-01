Übersicht: Das war euer Hallenturnier-Fahrplan 2024/2025

Wiesbaden. Das war's: In der Winterpause hatten die Hallenturniere der Region wieder Hochkonjunktur. Am vergangenen Wochenende stand noch ein Hallenturnier auf dem Fahrplan der diesjährigen Saison. Schaut euch alle Turniere in der Übersicht mit den Verläufen, Vor- und Nachberichten, Galerien und Video-Playlists an.

27. + 28. Dezember: Hallenturnier in Bleidenstadt

Mit guter Besetzung ging es noch vor Jahresfrist im Taunussteiner Stadtteil rund. Beim einzigen Aktivenhallenturnier im Rheingau-Taunus-Kreis setzte sich der Veranstalter selbst die Krone auf.

4. Januar: Peter-Reitz-Turnier in Naurod

Starkes Teilnehmerfeld, toller Hallenfußball, knackige Turnierplangestaltung und beeindruckend Talentee: In der Kellerskopfhalle war wieder einiges geboten. Den Titel schnappte sich der SV Wiesbaden im Neunmeterschießen.

4. Januar: "Budenzauber" in der Wallauer Ländcheshalle

Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld aus Wiesbaden, Mainz, dem Taunus und dem Main-Taunus tummelte sich in Wallau beim Turnier in der vor einigen Jahren neu gebauten Ländcheshalle. Gastgeber TV Wallau hat das Teilnehmerfeld auf 16 Teams aufgestockt. Der A-Ligist VfB Unterliederbach II errang den Turniersieg.

4. + 5. Januar: Revival der Hallenturniere in Hattersheim

Die SG DJK Hattersheim richtete in der Sporthalle am Karl-Eckel-Weg am ersten Januarwochenende gleich zwei Hallenturniere aus. Am 4. Januar gewann D-Ligist C.R.E.U. Höchst II, einen Tag später schaltete A-Ligist 1. FC Langen II gleich zwei Kreisoberligisten aus und holte sich den Pokal.

4.-5. Januar: U15-Juniorinnen Hallenmasters, Horst-Bundschuh-Halle (Elsässer Platz)

Die Mädels aus der Wiesbadener Talentförderung bekamen es bei diesem Wettstreit mit richtigen Krachern zu tun. Die diesjährigen Siegerinnen kamen von der SGS Essen.

10.-12. Januar: Schiedsrichterturnier Wiesbaden, Horst-Bundschuh-Halle (Elsässer Platz)

Das Turnier der Turniere im Aktivenbereich in Wiesbaden. Aus acht Vorrundengruppen wurden acht Zwischenrundengruppen gebildet. Alle Spiele wurden bei FuPa von Michael Stielow live getickert und für FuPa.TV gefilmt. Von den 40 Teilnehmern setzten sich Fußballer vom Türkischen SV durch und gelten damit als Hallenkönige der Saison 2024/2025.

11. Januar: Hallenturniere in Sulzbach, Eichwaldhallen

Bis vergangenes Jahr galten die Hallenturniere in Sulzbach als die Generalprobe für den nicht mehr stattfindenden Offensiv-Cup. Der FC Sulzbach veranstaltete in den Eichwaldhallen ein Doppel-Turnier. Zwei Turniere, die jeweils in der Nachbarhalle stattfanden. Die Sieger 2025 heißen BSC Kelsterbach und SG Kelkheim.

18. + 19. Januar: Liliencup, Sporthalle am Platz d. dt. Einheit

Nationale und internationale Top-Teams aus dem U17-Bereich kämpften an zwei Tagen um den Titel beim renommierten B-Junioren-Turnier, das die Spvgg. Sonnenberg ausrichtete. Den Titel schnappte sich der FSV Mainz 05. FuPa war als Medienpartner vor Ort, tickerte und filmte alle Spiele live.

