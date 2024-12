Hallenturnier: TSV Bleidenstadt mit Heimsieg

Die jungen Wilden von Biebrich 02 (hier im Zwischenrunden-Spiel gegen Sonnenberg) mussten sich erst im Finale dem Gastgeber TSV Bleidenstadt geschlagen geben. Foto: Frank Heinen / rscp

Taunusstein. Über zwei Abende hinweg lief das traditionsreiche Hallenturnier des TSV Bleidenstadt im Städtischen Sport- und Jugendzentrum mit insgesamt zwölf Teams. In einem spannenden Finale setzte sich der Gastgeber TSV Bleidenstadt mit 5:4 gegen die U23 des FV Biebrich 02 durch und konnte somit erstmals seit 2015 den Titelgewinn beim eigenen Turnier feiern. Die Heimmannschaft wurde sowohl in der Vorrunde am Freitagabend als auch in der Hauptrunde am Samstagabend Gruppensieger und setzte sich im Halbfinale mit 4:2 gegen die Spvgg. Sonnenberg durch.

Bleidenstadter Hallenturnier seit 1971 am Start

„Jedes Jahr gehen wir mit voller Motivation rein, um bei unserem eigenen Turnier den Sieg zu holen. Dass es dieses Jahr funktioniert hat, darüber sind wir sehr dankbar und freuen uns riesig“, jubelt Spielertrainer Mario Nogly. „Dieser Sieg ist vor allem gut für den Teamgeist und die Moral jedes Einzelnen. Mit diesem Schwung möchten wir auch in die Rückrunde starten, da steht einiges vor uns“, richtet Nogly den Blick schon auf die Vorbereitung, die beim TSV Ende Januar startet. Die erste Auflage des Hallenturniers fand im Oktober 1971 im Rahmen der Bleidenstadter Sportwoche statt, welche zur Einweihung der neu errichteten Sporthalle diente. „Jede Sportabteilung sollte sich im Rahmen der Sportwoche vorstellen. Als die Frage aufkam, was die Fußballer in der Halle anbieten, sagten wir: Wir spielen Fußball, was anderes können wir nicht“, erzählt Alfred Hollinger, Turnierleiter und Initiator, über den Startschuss.