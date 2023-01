»Neuner« Schulik - einer der letzten einer aussterbenden Gattung Bayernliga-Oldtimer (9): Sebastian Schulik (36) weiß immer noch, wo das Tor steht, was er aktuell bei Bayernliga-Aufsteiger TSV Kornburg unter Beweis stellt.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim? Für mein Alter fühle ich mich soweit noch recht fit. Auch wenn ich oft der Meinung bin, mich jugendlich frisch zu fühlen, sieht die Wahrheit dann doch etwas anders aus. Im Prinzip gehöre ich doch eher dem mittelalterlich solidem Stadium an. Wobei ich auch ehrlich bin: Nach einigen intensiven Spielen fühle ich mich, als wäre das Pflegeheim jetzt die richtige Anlaufstelle (schmunzelt).

Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht? Neben den immer besseren taktischen sowie athletischen Gegebenheiten, die bereits auf unserem Niveau erkenntlich sind, gibt es allerdings auch Dinge, die doch etwas nachdenklich stimmen. Mit den Jahren ist mir besonders aufgefallen, dass sich die ganz junge Generation nicht mehr so sehr für Fußball begeistern lässt. Dies zeigt sich deutlich an den vielen Vereinen, die in den vergangenen Jahren bedauerlicherweise aufgelöst wurden.

War früher wirklich alles besser? Das würde ich nicht sagen. Es war einfach anders. Während man in jungen Jahren nach einem kräftezehrenden Spiel direkt am nächsten Tag wieder fit für die nächste Einheit war, braucht es im Alter dann noch ein paar Regenerationstage mehr, um wieder einigermaßen fit auf dem Platz stehen zu können. Aber das bringt nunmal das Alter mit sich. Wenn man das erstmal akzeptiert, ist man schon einen guten Schritt weiter.

Vergleich Dich selber mit Dir in jungen Jahren: Welche Unterschiede - positiver wie negativer Natur - stellst Du fest?

Also negativ ist sicherlich die Tatsache, dass ich nicht mehr so schnell, wendig und reaktionsschnell bin. Auch die Regeneration dauert einfach länger. Positiv ist dagegen, dass ich durch die vielen Jahre mehr an Ruhe, Übersicht und spielerischen Intuition verfüge, die in vielen Situationen immer noch entscheidenden Einfluss auf das Spiel sowie auf meine Teamkollegen nehmen können. Diese Erfahrungen gebe ich auch gerne an die Jüngeren weiter und hoffe Ihnen dabei auf ihrem Weg einen kleinen Erfahrungswert mitzugeben.

Welche Ziele verfolgst Du noch?

In erster Linie will ich gesund, fit und verletzungsfrei bleiben und versuchen, solange es mir möglich ist, weiterhin aktiv zu spielen und dabei noch erfolgreich mit meine Team zu sein. Was die Zukunft dann bringt, wird sich zeigen.