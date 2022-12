WM-Teilnehmer, Premier-League-Spieler, Fußball-Liebhaber Bayernliga-Oldtimer (4): Moustapha Salifou (39) spielte für Togo bei der WM 2006, für Aston Villa in der Premier League - und ist nun für Türkspor Augsburg in der Bayernliga Süd aktiv. Warum? Weil er Lust dazu hat...

Und das ist der Oldtimer: Moustapha Salifou wurde am 1. Juni 1982 in Lome (Togo) geboren. In seiner afrikanischen Heimat wurde er auch in fußballerischer Hinsicht ausgebildet. Mit 20 Jahren wagte er den Sprung nach Europa - genauer gesagt zu Rot-Weiß Oberhausen (damals: 2. Liga). Über Stade Brest (Frankreich) und dem FC Wil (Schweiz) ging es 2007 zu Aston Villa in die Premier League. Hier blieb er vier Jahre, bevor er wieder nach Deutschlang zurückkehrte. Vor Türksport Augsburg lief er zum Ausklang seiner Karriere noch für den 1. SC Saarbrücken und den TSV 1860 Rosenheim auf. Erwähnenswert ist auch seine Nationalspieler-Karriere. Der Mittelfeld-Spieler absolvierte 66 Mal Länderspiele für Togo - der Höhepunkt: Die Teilnahme an der WM 2006 in Deutschland. Salifou kam an der Seite von Emmanuel Adebayor in allen drei Vorrunden-Spielen (gegen Frankreich, Schweiz und Südkorea) zum Einsatz.

