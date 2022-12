Funktionär und Spieler: Manuel Leicht (vorne 2.v.l) ist beim TSV Großbardorf mittendrin. – Foto: TSV Großbardorf

Bayernliga-Oldtimer (2): Mit der Leichtigkeit des hohen Alters Eigentlich ist Manuel Leicht (36) beim TSV Großbardorf bereits auf die Funktionärs-Ebene gewechselt. Nichtsdestotrotz kommt er weiterhin in der Bayernliga zum Einsatz.

Alter schützt vor Leistung nicht. "Es gibt nicht jung oder alt, nur gut oder schlecht" - dieser Spruch gehört inzwischen zum Fußball-Allgemeingut und wird dauerzitiert. Und das aus gutem Grund. Denn es gibt viele Ü35-Spieler, die trotz ihres fortgeschrittenen Sportler-Alters noch im Einsatz sind. FuPa stellt im Rahmen einer Serie derartige "Oldtimer" vor, die in einer der beiden Bayernligen aktiv sind. Teil 2: Manuel Leicht (36) vom TSV Großbardorf.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim?

Ich fühle mich trotz meines Alters immer noch sehr gut. Das ist auch der Grund, warum ich - zum Glück - überhaupt noch Fußball spielen kann. Und ja, es stimmt tatsächlich: Es gibt kein alt oder jung. Nur gut oder schlecht. Ganz allgemein: Warum bist Du trotz Deines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch aktiv?

Das ist ganz einfach, weil ich großen Spaß daran habe und ich viel dafür mache, dass es noch so gut funktioniert. Kannst Du nicht aufhören, willst Du nicht oder darfst Du nicht?

Ich kann und ich will nicht aufhören. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es macht mir unheimlichen Spaß und ist für mich der Ausgleich, den ich brauche. Zudem möchte ich auch gerne was an die Jungen weitergeben.

– Foto: HMB Media/Julien Becker

Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst?

Wie schon erwähnt: Ich mache mehr als die anderen. Zusätzliche Kraft-, Athletik- und Ausdauereinheiten. So fühle ich mich sehr fit. Ich bin ja schon vor ein paar Jahren kürzer getreten, aus privaten Gründen, und spiele seitdem nur noch in unserer zweiten Mannschaft. Aber immer wenn ich gebraucht werde und es privat bei mir geht, bin ich da und versuche, der Mannschaft zu helfen. Und ganz klar: Ich genieße jedes Spiel, das ich in der Bayernliga noch mitnehmen darf. War früher wirklich alles besser?

Die Zeit ändert sich und ich bin niemand der sagt, was besser oder schlechter ist oder war. Es war früher einfach anders. Aber trotz alledem kann man gewisse Werte immer noch vermitteln und als Erfahrener sehe ich es als meine Aufgabe, genau diese Werte für den Sport, aber auch grundsätzlich für das private und berufliche Leben an die Jungs zu weiterzugeben. Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht?

Heutzutage ist es bei vielen so, dass der Fußball nicht mehr den Stellenwert hat wie es früher war. Das muss man schon deutlich sagen. Da gehen viele lieber den einfachen Weg. Aber im Mannschaftssport habe ich eben auch eine Verpflichtung meinen Mitspielern gegenüber. Das ist auch ein wichtiger Wert. Und ich wünsche mir, dass der Gemeinschaftssinn wieder mehr in den Fokus gerät - nicht nur im Sport.

– Foto: Mario Wiedel

Vergleich Dich selber mit Dir in jungen Jahren: Welche Unterschiede - positiver wie negativer Natur - stellst Du fest?

Negativ: Ich bin nicht mehr ganz so schnell (schmunzelt). Positiv: Ich kann jetzt mit der Erfahrung vieles anders lösen. Man hat ingesamt mehr Ruhe, auch in wichtigen Spielen und ist nicht ganz so angespannt. Die Vorfreude ist genauso groß wie früher, der Kopf aber kühler. Und das überträgt sich natürlich auf eine Mannschaft. Welche Ziele verfolgst Du noch?

Ich möchte gesund, fit und verletzungsfrei bleiben. Möchtest Du noch einmal mit Deiner Karriere beginnen?

Meine Karriere war bisher nicht so schlecht und ich möchte keine Entscheidung missen. Von daher bin ich froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich mit 36 Jahren immer noch Fußball spielen kann. Das Feedback nach den Spielen ist ok. Bisher hofft also keiner, dass der alte Mann endlich mal aufhört (schmunzelt). ________________________ Stimme zum Oldtimer: "Manuel ist für unseren Verein ein extremer Glücksfall. Seit er vom TSV 1860 München zurück nach Großbardorf kam, prägte er eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit. Auch jetzt noch ist er für die U23 ein unverzichtbarer Baustein, um die Jungen zu führen und die spielentscheidende Momente mit zu initiieren. Und wenn Not am Mann ist, hilft er auch noch immer in der Bayernliga aus. Noch unverzichtbarer ist er aber mittlerweile im Management-Team der Gallier. Als Bindeglied ist er eng am Team dran und maßgeblich mitverantwortlich für die sportliche Zielsetzung und Kaderentwicklung. Er genießt viel Respekt bei unseren Spielern und auch im gesamten Trainer- und Betreuerstab. Er weiß mit seiner akribischen Art immer, wohin die Reise gehen muss, um erfolgreich zu sein. Und vor allem zeichnet ihn seine extreme Liebe und Verbundenheit zu unserem Verein aus und macht ihn so besonders für uns und die gesamte Gallier-Familie." (Andreas Lampert, Sportvorstand Großbardorf)

– Foto: Anand Anders