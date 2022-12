Memmingen am Anfang und am Ende: Martin Dausch war in seiner Blütezeit als Profi aktiv. – Foto: Siegfried Rebhan

Ex-Profi Dausch: Bis in alle Ewigkeit - auch wenn der Körper streikt Bayernliga-Oldtimer (3): Obwohl Martin Dausch Zeit seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat er noch lange nicht genug vom Fußball. Weiterhin läuft der 36-Jährige für den FC Memmingen in der Bayernliga auf.

Alter schützt vor Leistung nicht. "Es gibt nicht jung oder alt, nur gut oder schlecht" - dieser Spruch gehört inzwischen zum Fußball-Allgemeingut und wird dauerzitiert. Und das aus gutem Grund. Denn es gibt viele Ü35-Spieler, die trotz ihres fortgeschrittenen Sportler-Alters noch im Einsatz sind. FuPa stellt im Rahmen einer Serie derartige "Oldtimer" vor, die in einer der beiden Bayernligen aktiv sind. Teil 3: Martin Dausch (36) vom FC Memmingen.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim?

Das kommt, wie es im Alter so üblich ist, auf die Tagesform an. Vom Kopf her fühle ich mich aber noch ganz klar jugendlich frisch. Mein Körper sieht das aber ab und an anders. Ganz allgemein: Warum bist Du trotz Deines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch aktiv? Kannst Du nicht aufhören, willst Du nicht oder darfst Du nicht?

Ohne Fußball geht es einfach nicht. Die Zeit, aktiv zu spielen, ist dann doch begrenzt. Deshalb genieß ich jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehen darf. Ich will, kann und darf nicht aufhören. Wobei mir die Zeit mit meiner Frau und den Kids schon oft fehlt. In Memmingen trainieren wir meist viermal die Woche, da bleibt leider nur wenig Zeit für die Familie. Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst?

Sehr gute Frage. Verletzungsfreiheit wäre schön gewesen, da hat mein Körper leider nie mit gespielt. Ich denke mal der Ehrgeiz und der Spaß treiben mich aufs Feld.

War früher wirklich alles besser?

Na klar. Diesen Satz musste ich mir schon anhören, da tut es den Jungen jetzt auch ganz gut (schmunzelt) Im Ernst: Es war bestimmt einiges besser. aber auch schlechter. Es ist heute einfach anders. Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht?

Als ich jung war, hatte man noch nicht viel Ahnung von Trainingssteuerung. Da hat immer viel viel geholfen. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass alles professioneller geworden ist. Bessere Trainingssteuerung und individuellere Einheiten.



Vergleich Dich selber mit Dir in jungen Jahren: Welche Unterschiede – positiver wie negativer Natur – stellst Du fest?

Negativ: Ich bin auf jeden Fall langsamer geworden (schmunzelt). Positiv: Ich hab mir früher immer sehr viel Druck gemacht. Heute bin ich entspannter.

Welche Ziele verfolgst Du noch?

Ich würde ganz gerne dieses Jahr mit dem FC Memmingen wieder in die Regionalliga aufsteigen. Ansonsten wäre es mal wieder cool, eine Vorbereitung ohne Verletzung durchziehen zu können. Mal sehen, wo mich mein Weg noch hinführt. Ich will auf jeden Fall so lange es geht Fußballspielen und anschließend als Trainer weitermachen. Möchtest Du noch einmal mit Deiner Karriere beginnen?

Meine Karriere war meist super schön. Ich durfte soviel erleben. Die schönen Erinnerungen überdecken auch deutlich die nicht so schönen. Wenn ich an die Spiele in den Wahnsinns-Stadien oder an die Highlights zurück denke, bekomm ich immer noch Gänsehaut. Aber nicht nur die Zeit auf dem Platz, sondern vor allem die viele Zeit die ich mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen durfte war unfassbar schön. Deshalb passt alles so, wie es ist.

________________________ Stimme zum Oldtimer: "Wir haben grundsätzlich eine sehr junge Mannschaft. Deshalb ist Martin mit seinem Profierfahrung sehr wertvoll für uns, da er sowohl von seinen sportlichen Fähigkeiten wie auch als Führungsperson Anweisungen schnell umsetzen kann und auch genau weiß, wann er seine Mitspieler wachrütteln und wann er eher aufbauen muss. Durch seine Fähigkeiten und seine Schusstechnik bringt er bei Standardsituationen nochmals deutlich mehr Torgefahr und dadurch eine andere Qualität mit ins Spiel." (Stephan Baierl, Trainer Memmingen)

