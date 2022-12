Der »Vorzeige-Fußballer« und sein DFB-Pokal-Traum(a) Bayernliga-Oldtimer (6): Trotz seiner inzwischen 35 Jahre ist Michael Plänitz beim ASV Cham nach wie vor Stammspieler und Leistungsträger. Ist es nur der Pokal-Traum, der ihn antreibt?

Ganz allgemein: Warum bist Du trotz Deines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch aktiv? Mir gefällt es einfach, Teil einer Mannschaft zu sein, mit den Jungs was zu erleben, Spaß zu haben und dabei am Besten noch erfolgreich zu sein. Mittlerweile macht es auch Bock, den ein oder anderen Spieler zu sehen, wie er sich weiterentwickelt und man dabei auch noch helfen kann.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim? Zugegeben: Vor 6, 7 Jahren habe ich mich körperlich teilweise gefühlt, als wäre ich schon im Pflegeheim. Mittlerweile bin ich aber ganz zufrieden mit meinem Fitnesszustand.

Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst?Naja, Verletzungen hatte ich ja schon einige, vor allem in meinen ersten Herren-Jahren. Aber man lernt daraus und kann auch aus solchen Situationen viel mitnehmen. Mittlerweile gehören ein paar kleine Fitnessübungen unter der Woche einfach dazu, ohne würde es nicht mehr gehen. Es sind oftmals die kleinen Dinge im Leben, die einem am (Fuballer-)Leben lassen (schmunzelt).

War früher wirklich alles besser?

Eher anders. Ich möchte jetzt nicht das Thema Wille, Ehrgeiz hoch oder runter beten. Aber fast allen in Deutschland geht es aktuell einfach im Leben noch besser als früher. Da geht man vielleicht nicht mehr so oft dahin, wo es weh tut. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt: Wenn es drauf an kommt, sind auch die Jungen, zumindest bei uns in Cham, voll da.





Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht?

Das Zusammensitzen nach dem Training bzw. Abschlusstraining ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher, was natürlich grundsätzlich ein bisschen Schade ist. Aber jeder hat eben gefühlt einfach weniger Zeit – da nehme ich mich nicht aus. Positiv ist aus meiner Sicht, dass die Trainer mittlerweile durch die Bank auf einem anderen Niveau sind wie früher. Durch mehr Wissen über Psychologisches, richtiger Konditionsarbeit, taktischem Verständnis und mit der Arbeit z. B. von Videoanalysen sind viele sehr gut aufgestellt.