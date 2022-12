Vom Krieg verjagt ist der Fußball sein Anker Bayernliga-Oldtimer (5): In der Schicksalsstadt Mariupol geboren flüchtete Ex-Profi Olaksandr Churilov (38) vor dem Krieg in der Ukraine und fand im Frankenland eine Heimat - durch den Fußball.

War früher wirklich alles besser? Schwierig, hier eine generelle Antwort zu geben. Was mir früher besser gefallen hat, ist, dass wir Kinder immer draußen waren. In den warmen Jahreszeiten wurde Fußball gespielt - rund um die Uhr. Im Winter dann Eishockey. Heute sind die Bolzplätze oft leer. Meistens bleiben die Kinder Zuhause und spielen am Handy oder Computer. Früher war Bewegung alltäglich, heute ist sie die Ausnahme.

Welche Ziele verfolgst Du noch? Keine Sorge. So schnell wird mich der Fußball nicht los. Ich will weitermachen - als Trainer. Bei Eltersdorf bin ich schon für die Torhüter verantwortlich. Diese Aufgabe gefällt mir sehr. Große Ziele habe ich nicht. Ich will das Schritt für Schritt machen. Und dann schauen wir weiter

Stimme zum Oldtimer: "Olek ist für uns ein absoluter Glücksgriff. In seiner Doppelrolle als Torwarttrainer bringt er unsere Keeper auf ein höheres Niveau, von seiner Erfahrung profitieren in jedem Training seine beiden Torwartkollegen. Aber auch im Kasten ist jederzeit Verlass auf ihn. Das hat er in den Spielen gezeigt, als er Stammkeeper Tugay Akbakla vertreten hat. Zuverlässig, souverän und mit großer Sicherheit war er immer da, wenn er gebraucht wurde. Mit seiner professionellen Einstellung lebt er den Jungen vor, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Wenn man dann noch seine persönliche Situation als Ukrainer sieht - auch wenn er schon einige Jahre in Deutschland ist - muss man großen Respekt zollen." (Bernd Eigner, Trainer Eltersdorf)

Und das ist der Oldtimer: Oleksandr ("Olek" oder "Alex") Churilov wurde am 6. Juni 1984 in Mariupol geboren. In der Stadt, die der derzeitige Krieg in der Ukraine leider in die Schlagzeilen gebracht hat. Der Konflikt ist auch der Grund dafür, warum der ehemalige Profi, der in seiner Heimat für diverse Vereine den Kasten hütete, nach Deutschland kam. Allerdings bereits in Folge der russischen Annexion der Krim, die auch seine Heimatregion um Donzek betraf. Die Oma seiner Frau war deutscher Abstammung und eine Spätaussiedlerin. An diese Wurzeln erinnerte er sich in größter Not, als 2015 Häuser seiner Verwandtschaft in Mariupol zerbombt wurden. Angekommen im sicheren Frankenland spielte er zunächst für den FC Coburg. Seit Januar 2022 ist er für den SC Eltersdorf aktiv.

