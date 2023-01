Der bayerische Löwe von Teranga Bayernliga-Oldtimer (8): Jerome Faye (36) ist viel rumgekommen im südbayerischen Raum. Bei Türkspor Augsburg hat der Offensivspieler nun endgültig eine Heimat gefunden.

Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst? Ich hatte das große Glück, dass ich nie schlimme Verletzungen hatte. Zudem versuche ich, so oft wie möglich Sport zu machen. Und klar: Es macht mir immer noch sehr viel Spaß, es meinen Kollegen zu zeigen, dass der alte Mann immer noch stark ist. Solange mir keiner den Ball abnimmt, werde ich noch Spaß haben (schmunzelt).

Kannst Du nicht aufhören, willst Du nicht oder darfst Du nicht? Ab und zu denke ich schon ans Aufhören. Aber nur kurz. Denn: Warum soll ich aufhören? Ich will noch so lange spielen, wie es mein Körper zulässt.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim? Ich fühle mich immer noch solide.

Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht? Früher nach der Schule oder an den Wochenenden haben wir in der Siedlung immer Fußball gespielt. Wir sind allen Nachbarn damit auf die Nerven gegangen. Ist ein Freund nicht wie vereinbart gekommen, haben wir ihn abgeholt. Ich glaube, sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Jetzt sind die Bolzplätze leer, auf den Straßen wird sowieso nicht mehr gekickt.

________________________

Stimme zum Oldtimer: "Jerome Faye ist 2014/15 in der Bezirksliga zu uns gekommen. Seine beste Saison spielte er 2016/17, als er Landesliga-Torschützenkönig wurde. Danach versuchte er sich bei anderen Mannschaften. Aber er ist wieder zurückgekommen und wollte ohne Bedingungen einfach nur dabei sein bei uns. Das spricht für sich. Er ist inzwischen nicht mehr der Schnellste, aber er weiß einfach, wo das Tor steht. Jerome hat zudem bewiesen, dass er auch im defensiven Bereich spielen kann. Er ist sich nicht zu schade, auch mal auf der Bank zu sitzen. Nicht nur deshalb hat er einen sehr guten Draht zu den jungen Spielern. Durch seinen beruflichen Kontakt zu Flüchtlingen ist er stets bemüht, den ein oder anderen Geflüchteten zu uns mitzunehmen und zu integrieren." (Adem Gürbuz, Sportlicher Leiter Augsburg)

________________________

Das ist der Oldtimer: Jerome Faye wurde am 26. Oktober 1986 in M'bour/Senegal geboren. Im westafrikanischen Küstenstaat, dessen Nationalmannschaft "Löwen von Teranga" genannt wird, lernte er das Fußballspielen auf den Straßen seiner Heimatstadt. 2000 ging er mit seinen Eltern nach Deutschland. Dort schloss er sich als B-Jugendlicher erstmals einen Verein an - TuS Neuendorf. Eine Altersstufe höher wechselte er zu TuS Koblenz. Ehe er ins südliche Bayern zog, spielte er im Rheinland noch für FV Engers und die SG Eintracht Lahnstein. Und dann sein von Toren gepflasterter Weg in hiesigen Gefilden: Arnstorf (Kreisklasse), Simbach (Bezirksoberliga), Wacker Burghausen (Landesliga/Bayernliga), Fürstenfeldbruck (Bayernliga/Landesliga), Unterföhring (Bayernliga), Türkspor Augsburg (Bezirksliga/Landesliga), Türkgücü München (Landesliga/Bayernliga), Töging (Landesliga) und Landshut (Landesliga) waren seine Stationen, bevor er wieder zu Türkspor Augsburg zurückkehrte.

________________________

